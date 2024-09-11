YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:01

Güncelleme: 11.09.2024 - 00:01

- “Okuyucu, bu kitapta yalan dolan yok.” (Denemeler’in önsözünden…) Yaşamının sonuna dek devam ettiği ve son baskısı 3 ciltten oluşan yapıtı Denemeler’de (Fransızca aslından derleyerek çeviren: Sabahattin Eyüboğlu), felsefenin ilgi alanına giren her konuda bugün hâlâ geçerliliğini koruyan düşünceler üretirken güzel bir hayat yaşamak için ölüm karşısındaki tavrımızın ne kadar belirleyici olacağına özellikle dikkat çekmiştir.

Gerçek anlamda insan ve hayat sevgisini felsefesinin merkezine yerleştirmiştir. Yaşamın bir gün sona erecek olması ona o kadar doğal gelir ki, yalnız başına, sakin bir ölümü arzuladığını yazar: “Ölümün beni bahçemde lahana ekerken ve onu umursamazken bulmasını isterim”.

Bu usta düşünürün dünya edebiyatındaki önemine ilişkin Friedrich Nietzsche, “Dürüstlük konusunda Schopenhauer ile aynı mertebeye koyduğum tek bir yazar var hatta onu daha da yükseğe koyuyorum. (...) Böyle bir yazarın dünyadan geçmiş olması yeryüzünde yaşama sevincimi gerçekten arttırıyor” demiştir.

Michel de Montaigne (28 Şubat 1533 / 13 Eylül 1592) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı...

- “Görmemiz gereken onun inancı doğrultusunda mücadelesini verdiği bağımsız, özgür ve sömürüsüz bir yaşama ulaşmamız için ömrünü tüketerek bize öncü olduğudur. Bize düşen ödev onun boşuna mücadele etmediğini, yaktığı ateşin sönmeden gelecek kuşaklara aktarılması gereğidir. Şimdilik en azından beş yıl önce yazdığım ve hâlâ gerçekleşmeyen İstanbul’da bir kültür merkezine adının verilmesi ilk adım olacaktır. 110. yaşın kutlu olsun sevgili Orhan Babamız…”

Böyle yazıyor her satırına yürekten katıldığımız oğul Işık Öğütçü, Montaigne ile birlikte kapağımızda yer alan babası, Orhan Kemal’imiz (15 Eylül 1914 / 2 Haziran 1970) için.

- Üçüncü sayfamızda, dilimize çevirdiği, Fransız hukukçu ve siyaset düşünürü Jean Bodin’in en önemli yapıtı, egemenliği mutlak ve kalıcı bir erk olarak tanımladığı Egemenlik Üzerine’yi (1576) (Timaş Akademi) incelediği yazısıyla Reha Kuldaşlı yer alıyor.

- Dr. Mehmet Alev Coşkun ve Öner Yağcı, Türk toplumunun Atatürk’le başlayan aydınlanma, çağdaşlaşma mücadelesi ile “ümmetleşme” ve “şeriata yeniden kavuşma” olarak özetlenebilecek “büyük toplumsal savaşı” anlayabilmek için çok önemli bir kaynak kitap olduğunu vurguladıkları Merdan Yanardağ’ın Kutsal Kısırdöngü (Kırmızı Kedi Yayınevi) adlı kitabını merceğe alıyorlar.

- Feridun Andaç, “Dönüştüren anlatıcı” başlıklı yazısında, Mektuplar (Çeviren: Nurullah Koltaş, Işık Yanar, Hece Yayınları) ve kısa süre önce yayımlanan Mezar Kazanlar (Çeviren: Ünal Aytür, YKY) yapıtları merkezinde William Faulkner’in yazınını ve anlatıcılığını irdeliyor.

- Nalan Arman, romanlarında geleneksel edebiyatla hesaplaşan, kadınların seslerini ve deneyimlerini öne çıkaran Brenda Lozano’nun, bir modern çağ Penelope’sinin bakış açısından anlattığı, beklemeye, yolculuğa ve dönüşüme ilişkin aşk hikâyesi, müzik ve edebiyat yapıtlarının anlatının uyumuna katıldığı, Heroides’i ve Metamorfozlar’ıyla Ovidius’un; Proust, Borges, A. Reyes, Wilde, Pessoa, Beckett’in ara ara görünüp kaybolduğu romanı İdeal Defter’i (Çeviren: Nergis Gürcihan, Notos Kitap) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, viyola sanatçısı ve akademisyen Göknil Özkök’ün doğanın sesini, renklerini, biçimlerini, kokularını ve çığlığını müzikle anlatmayı hayatının amacı olarak gören Ludwig van Beethoven’in dünyasına konuk ettiği romanı Beethoven: Müziğin Ozanı’nı (Can Çocuk) merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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