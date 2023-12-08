Yılbaşı ruhunu sonuna kadar hissetmek için mutlaka izlenmesi gereken 10 film!

HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS

Whoville kasabasında, yılbaşı heyecananı paylaşmayan tek bir kişi vardır: kasabanın tepesindeki Crumpit Dağı’nda bir mağarada yaşayan Grinch. Her yıl tekrarlanan bu heyecanı ve Noel’i yok etme planları yapan Grinch’in ansızın kapasını çalan küçük Cindy Lou Who, Grinch için işlerin gidişatını değiştirecektir.

Jim Carrey’nin hayat verdiği Grinch karakteri ile En İyi Makyaj dalında Oscar ödülü kazanan film, 2018 yılında animasyon filmi olarak tekrar sinemaları ziyaret etti ve yeni versiyonuyla da büyük beğeni topladı.