Yılbaşı ruhunu sonuna kadar hissetmek için mutlaka izlenmesi gereken 10 film!
Aralık ayına girilmesi ile birlikte herkes yeniyıl heyecanını yaşamaya başladı... Yılın sonuna yaklaştıkça, yılın yorgunluğunu atacak küçük molalar vermek ve 2023 yılını güzel bir şekilde uğurlamak gerek. İşte zaman zaman içinizi ısıtacak, heyecanı yükseltecek, ufak gerilimler yaşatacak birbirinden keyifli yılbaşı filmleri...
ÇILGIN OFİS PARTİSİ
Son yılların başarılı yılbaşı filmleri arasında yer alan Çılgın Ofis Partisi, yılbaşı ve Noel ruhunu en eğlenceli şekilde iliklerinize kadar hissettirecek. Clay (T.J. Miller), çalıştığı departmanın kapatılmaması için en büyük müşterinin gözünü boyamak durumundadır ve bunun en etkili yolunun, CEO'nun tüm itirazlarına rağmen şirkette çok büyük ve ses getiren bir parti düzenlemek olduğunu düşünür...
YOUR PLACE OR MINE?
Beklenmedik olaylarla dolu bir tatil deneyimini anlatan ve insanların gerçek anlamda aile ve sevgi hakkında ne öğrenebileceğini ele alan “Your Christmas or Mine?” filmi, bir şirketin iş seyahati sırasında tanışan iki yabancının, tatil döneminde aileleriyle değişiklik yapmak için birbirlerinin aileleriyle takas etmelerini konu alıyor.
HEDİYE OPERASYONU
Fantastik animasyon filmi Hediye Operasyonu, Noel Baba'nın en küçük oğlunun Noel gecesi babasından yardım olarak bir maceraya atılmasını konu alıyor. Kuzey Kutbu'nun beyaz ve büyülü atmosferinde geçen animasyon filmin seslendirme kadrosundaysa James McAvoy ve Hugh Laurie gibi isimler yer alıyor.
HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS
Whoville kasabasında, yılbaşı heyecananı paylaşmayan tek bir kişi vardır: kasabanın tepesindeki Crumpit Dağı’nda bir mağarada yaşayan Grinch. Her yıl tekrarlanan bu heyecanı ve Noel’i yok etme planları yapan Grinch’in ansızın kapasını çalan küçük Cindy Lou Who, Grinch için işlerin gidişatını değiştirecektir.
Jim Carrey’nin hayat verdiği Grinch karakteri ile En İyi Makyaj dalında Oscar ödülü kazanan film, 2018 yılında animasyon filmi olarak tekrar sinemaları ziyaret etti ve yeni versiyonuyla da büyük beğeni topladı.
LOVE ACTUALLY
Love Actually, birbirinden oldukça farklı fakat bir o kadar da paralel ve kesişen yaşamlar süren çiftlerin romantik ilişkileri üzerine kurulu bir film. Günümüz Londra’sında geçen film, Noel’e yalnızca birkaç hafta kala farklı aşk hikayelerinin kesişen yollarını anlatıyor. Aşkın yüceliğine dair bir güzelleme niteliği taşıyan film Noel ruhu ve süsleri ile daha da renkleniyor.
NATIVITY!
2009 İngiliz yapımı aile filmi Nativity!, öğrencilerinin sosyetik bir okulla rekabet içinde olacağı bir yılbaşı okul gösterisini en iyi şekilde gerçekleştirmeleri için verdiği inanılmaz çabaları konu alıyor. Paul Maddens (Martin Freeman) adındaki bu öğretmen öğrencilerine eski kız arkadaşı olan bir Hollywood yıldızının da bu gösteriye geleceğini söyler fakat eski kız arkadaşının bundan henüz haberi bile yoktur.
RARE EXPORTS A CHRISTMAS TALE
Finlandiya, Fransa, İsveç ve Norveç ortak yapımı eğlenceli yılbaşı filmi Rare Exports: A Christmas Tale, Korvatunturi Dağları'nın derinliklerinde saklı olan Noel Baba'yla birlikte bir mucizenin yılbaşı zamanı ortaya çıkışını konu alıyor.
A CHRISTMAS HORROR STORY
Başrollerinde William Shatner, Amy Forsyth ve Michele Nolden gibi oyuncuların yer aldığı A Christmas Horror Story, bir önceki Noel arifesinde iki gencin okul bodrumunda korkunç bir şekilde katledilmesini konu alıyor. Steven Hoban, Grant Harvey, Brett Sullivan'ın yönettiği filmde, üç ayrı hayat hikayesini izlerken başarılı bir yılbaşı atmosferine tanık olacaksınız.
YILBAŞI GECESİ
Yılbaşı Gecesi, 30 Aralık 2022 tarihinde Disney+'ta yayımlanan bir Gülse Birsel yapımı Türk komedi filmidir. Filmin oyuncu kadrosunda Gülse Birsel, İrem Sak, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Alina Boz ve Şebnem Bozoklu gibi oyuncular yer almaktadır.
EVDE TEK BAŞINA
Yeni yıl diyinceakla gelen ilk film daima Evde Tek Başına oluyor... Ailesi yılbaşı için tatile giderken Kevin'ı evde unutur ve macera başlar. Başta, yalnızlığın tadını çıkaran Kevin, eve girmeye çalışan iki hırsızı fark eder ve kendince onları savuşturmanın yollarını arar.
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