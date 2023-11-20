En iyi genç yetenekler listesinde yer alıyor: Rennes'ten Türk yıldız adayına kanca!

Yaz transfer döneminde Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katan Fransız ekibi Rennes, gözünü Sivasspor forması giyen Yunus Emre Konak'a çevirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 19:09
En iyi genç yetenekler listesinde yer alıyor: Rennes'ten Türk yıldız adayına kanca!
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Türkiye'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Ligue 1 ekibi Rennes, bir kez daha transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi. 

Sivasspor'da bu sezon bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Yunus Emre Konak, Fransız ekibinin hedefleri arasına girdi. 

The Guardian'ın her yıl belirlediği 60 genç yetenek arasında gösterilen Yunus Emre Konak, geleceği merak edilen isimler arasında yer alıyor. 

ARA TRANSFERDE TEKLİF SUNABİLİR 

Rennes'in ara transfer döneminde Sivasspor'a teklif yapabileceği belirtildi. 

Rennes, Türkiye'den daha önce Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmıştı.


Yunus Emre Konak rennes Sivasspor

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