En iyi genç yetenekler listesinde yer alıyor: Rennes'ten Türk yıldız adayına kanca!
Yaz transfer döneminde Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katan Fransız ekibi Rennes, gözünü Sivasspor forması giyen Yunus Emre Konak'a çevirdi.
Türkiye'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Ligue 1 ekibi Rennes, bir kez daha transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi.
Sivasspor'da bu sezon bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Yunus Emre Konak, Fransız ekibinin hedefleri arasına girdi.
The Guardian'ın her yıl belirlediği 60 genç yetenek arasında gösterilen Yunus Emre Konak, geleceği merak edilen isimler arasında yer alıyor.
ARA TRANSFERDE TEKLİF SUNABİLİR
Rennes'in ara transfer döneminde Sivasspor'a teklif yapabileceği belirtildi.
Rennes, Türkiye'den daha önce Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Silahı kafasına dayadı!
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama