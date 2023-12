IMDb açıkladı: Yılın en iyi dizileri!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 23:13

Güncelleme: 06.12.2023 - 23:13

Bu yıl birçok yapım özellikle dijital platformlar üzerinden izleyicisiyle buluştu. Dolu dolu geçen yılın sonuna yaklaşırken IMDb yılın en sevilen dizilerini izleyici oylarıyla belirledi. İşte IMDb'ye göre 2023'ün en iyi dizileri...

1. THE LAST OF US (8,8)

Joel (Pedro Pascal) bu yenidünyada gözü pek bir kaçakçıdır. Ellie (Bella Ramsey) ise bu ölümcül pandeminin tedavisinde kilit bir rol oynamaktadır. Baskı altında bir karantina bölgesinden 14 yaşında olan Ellie’yi kaçırmak üzere tutulan Joel, çok geçmeden Ellie ile bir bağ kuracaktır. Küçük bir iş gibi görünen bu kurtarma operasyonu vahşi ve acımasız bir hayatta kalma mücadelesine dönecektir.

2. AHSOKA (7,6)

Eski Jedi Şövalyesi Ahsoka Tano savunmasız bir galaksi için beliren tehlikeyi soruşturur.

3. SUCCESSION (8,9)

Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen gibi isimler yer alıyor.

4. BLACK MIRROR (8,7)

Black Mirror; drama, macera, hiciv ve bilimkurgu tarzında 4 Aralık 2011 tarihinde yayınlanmaya başlayan İngiliz televizyon dizisi.

5. THE MANDALORIAN (8,7)

Yıldız Savaşları evreninde geçen dizi, Jedi'ın Dönüşü döneminden beş yıl sonra başlar ve Yeni Cumhuriyet'in ulaşamayacağı yerlerde bir Mandalorlu ödül avcısını izler.

6. ONE PIECE (8,4)

One Piece, Matt Owens ve Steven Maeda tarafından Netflix için geliştirilen fantastik macera televizyon dizisi. Dizi, şovda önemli bir yaratıcı danışman olarak görev yapan Eiichiro Oda'nın aynı adlı manga serisinin canlı aksiyon uyarlaması.

7. THE FALL OF THE HOUSE OF USHER (8)

The Fall of the House of Usher, Mike Flanagan tarafından yaratılan bir Amerikan gotik korku drama televizyon mini dizisi.

8. THE LASSO (8,8)

Ted Lasso, bir Amerikan futbol takımını yönetmek için işe alınan bir adamın hikayesini konu ediyor. Ted Lasso, bir Amerikan futbol takımına koçluk yapmak için işe alınır. Ancak Lasso’nun futbol antrenörü deneyimi yoktur. Ted Lossu, koçluk deneyimi olmamasına rağmen takımın başarılı olması için elinden geleni yapar.

9. THE BEAR (8,6)

The Bear, Christopher Storer tarafından yaratılan bir Amerikan komedi-drama televizyon dizisi.

Gastronomi dünyasından genç bir şef olan Carmen "Carmy" Berzatto, erkek kardeşinin intiharının ardından aile kurumunun yönetimini devralmak için Chicago'ya dönmek zorunda kalır. Kendi dünyasından uzakta olan Carmy, bir trajedinin sonuçlarına katlanırken küçük bir işletmenin, inatçı bir personelin ve gergin aile ilişkilerinin ezici sorumluluklarıyla uğraşmak zorundadır.

10. GEN V (7,8)

Gen V, Craig Rosenberg, Evan Goldberg ve Eric Kripke tarafından geliştirilen, Kripke'nin The Boys'unun bir yan ürünü olarak hizmet veren ve Garth'ın The Boys çizgi roman hikayesi "We Gotta Go Now"a dayanan bir Amerikan süper kahraman televizyon dizisi.