Gallery 11.17'de "Yaz IV" Sergisi Açıldı
"Yaz IV" sergisi, 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında Gallery 11.17'nin Ataşehir'deki yeni adresinde sanatseverleri bekliyor.
Yaz mevsimini sanatla buluşturan "Yaz IV" sergisi, 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında Gallery 11.17'nin Ataşehir'deki yeni adresinde sanatseverleri bekliyor. 21 sanatçının katılımıyla düzenlenen sergide, yaz aylarına uygun eserler yer alıyor.
Heykeller, yağlıboya ve baskı eserlerden oluşan sergide, sanatçılar kendi iç dünyalarını, çocukluk anılarını ve özlemlerini yansıtıyor. Eserlerin detayları, sanatçıların kişisel deneyimlerine ve duygularına dair ipuçları sunuyor.
Sergiyi gezenler, bir sanatçının eserinde derin bir iç dünyaya yolculuk ederken, diğerinde çocukluk anılarına dair sevimli detaylarla karşılaşabilir. Belki de bir eserde bir özlemin izlerini bulacaksınız.
Sanatçıların eserleri, zaman ve mekan içinde biriken anıları, duyguları ve deneyimleri yansıtıyor. Sergiyi gezerken, sanatçıların kişisel hikayelerine ve duygularına tanıklık edeceksiniz.
"Yaz IV" sergisi, sanatseverleri yazın ruhunu ve sanatın gücünü keşfetmeye davet ediyor. Sergi, 10 Ağustos'a kadar Gallery 11.17'de görülebilir.
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