Gasilhanede bir kara komedi: Bana Karanlığını Anlat
Sanat Sepeti’nin bu haftaki konuğu, senarist ve yönetmen Gizem Kızıl. Kızıl ile kendisinin yazıp yönettiği, “Bana Karanlığını Anlat” filmi üzerine konuşuldu.
Berrin Karadeniz ve Mehmet S. Aman’ın hazırlayıp sunduğu, kültür sanat alanında çeşitli konu ve konuklarla karşınızda olan Sanat Sepeti’nin bu haftaki konuğu, senarist ve yönetmen Gizem Kızıl. Kızıl ile kendisinin yazıp yönettiği, “Bana Karanlığını Anlat” filmi üzerine konuşuldu. Festival yolculuğunda olan “Bana Karanlığını Anlat”, 3-11 Kasım’da Ankara Film Festivali’nde izleyiciyle buluşuyor…
Bana Karanlığını Anlat, ne anlatıyor?
Oyuncu kadrosunda, Aslıhan Gürbüz, Serpil Gül, Selim Can Yalçın Gizem Güçlü, Mehmet Yılmaz Ak, Giray Altınok, Ersin Arıcı, Yasemin Szawlowski, Aytek Sayan gibi oyuncuların olduğu Bana Karanlığını Anlat, eşinin ölümünden sonra onunla ve kendisiyle yüzleşen bir kadının yaşamına odaklanıyor. Veli Tanyeli’nin geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etmesinden sonra aile arasında gizli kalan tüm çatışmalar gün yüzüne çıkıyor. Nermin, mutsuz evliliğinin ve geçmiş yılların hesaplaşmasını, eşinin ölümünden sonra gasilhanede yapıyor. Fakat bu, aslında yüzleşme yıllarca kaçtığı kendisiyle yüzleşmesi…
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Ersan Şen o sözlere açıklık getirdi