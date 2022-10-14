Gasilhanede bir kara komedi: Bana Karanlığını Anlat

14 Ekim 2022 Cuma, 14:10

Berrin Karadeniz ve Mehmet S. Aman’ın hazırlayıp sunduğu, kültür sanat alanında çeşitli konu ve konuklarla karşınızda olan Sanat Sepeti’nin bu haftaki konuğu, senarist ve yönetmen Gizem Kızıl. Kızıl ile kendisinin yazıp yönettiği, “Bana Karanlığını Anlat” filmi üzerine konuşuldu. Festival yolculuğunda olan “Bana Karanlığını Anlat”, 3-11 Kasım’da Ankara Film Festivali’nde izleyiciyle buluşuyor…

Bana Karanlığını Anlat, ne anlatıyor?

Oyuncu kadrosunda, Aslıhan Gürbüz, Serpil Gül, Selim Can Yalçın Gizem Güçlü, Mehmet Yılmaz Ak, Giray Altınok, Ersin Arıcı, Yasemin Szawlowski, Aytek Sayan gibi oyuncuların olduğu Bana Karanlığını Anlat, eşinin ölümünden sonra onunla ve kendisiyle yüzleşen bir kadının yaşamına odaklanıyor. Veli Tanyeli’nin geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etmesinden sonra aile arasında gizli kalan tüm çatışmalar gün yüzüne çıkıyor. Nermin, mutsuz evliliğinin ve geçmiş yılların hesaplaşmasını, eşinin ölümünden sonra gasilhanede yapıyor. Fakat bu, aslında yüzleşme yıllarca kaçtığı kendisiyle yüzleşmesi…