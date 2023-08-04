Gaye Su Akyol, 12 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Bahçe’de

Alternatif müziğin renkli ve sıradışı isimlerinden Gaye Su Akyol, “KüçükÇiftlik Bahçe Olduğu Gibi Sunar” konserleri kapsamında 12 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Bahçe’de.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00
Gaye Su Akyol, 12 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Bahçe’de
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Yüzdeyüz Müzik katkıları ve URU organizasyonuyla, Akyol’un dünyaya yayılan şarkılarını seslendireceği konserde konserin biletleri Biletix’te!



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