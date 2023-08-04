Gaye Su Akyol, 12 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Bahçe’de
Alternatif müziğin renkli ve sıradışı isimlerinden Gaye Su Akyol, “KüçükÇiftlik Bahçe Olduğu Gibi Sunar” konserleri kapsamında 12 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Bahçe’de.
Yüzdeyüz Müzik katkıları ve URU organizasyonuyla, Akyol’un dünyaya yayılan şarkılarını seslendireceği konserde konserin biletleri Biletix’te!
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