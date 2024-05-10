Gazapizm'in yeni albümü 'Dönmek için eve' şimdi yayında!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 19:57

Güncelleme: 10.05.2024 - 19:57

Klasik enstrüman ve çağdaş elektronik sound’ları nabız gibi atan beat’lerle örerek kendine özgü tarzıyla rap yapan Gazapizm, beşinci stüdyo albümü olan “Dönmek İçin Eve”de aynı zamanda kişisel bir yolculuğa da çıkıyor. 14 yaşında çıktığı eve 35 yaşında dönerken kendi hikayesini ve geçmişiyle yaşadığı iç hesaplaşmayı bize sözleriyle aktaran sanatçı, orijinal elektronik altyapılarla bu sözlerin etkisini daha güçlü kılıyor. Gazapizm’in samimi şarkı yazma stili ve derinlikli duyguları ile kaleme aldığı albümün müziklerinde Okan Çam, Berkin Laleli, Ateş Berker Öngören ve Gazapizm’in imzası bulunuyor. Mix’leri Okan Çam masteringi Montano Mastering tarafından tamamlanan albümde Gazapizm’e cümbüş, pizzicato çello ve curada Ateş Berker Öngören; fagotta Sertaç Çevikkol; kanunda Asineth Fotini Kokkala; perdesiz bass gitarda Erdal Eriş ve saksafonda Korhan Futacı eşlik ediyor.

Gazapizm “Dönmek İçin Eve”albümünü; “Bugüne kadar başkalarıyla yeteri kadar yüzleştim, herkesin kendisinden bir şeyler bulabildiği, topluma seslenen eserlerdi üretimlerim. Bu da beni kendime dönmeye teşvik etti, devamı ise çok daha kişisel bir yolculuk hali olan bu albümü getirdi. Ev benim için ne demek hala bilmiyorum, bu albümde de aslında onu arıyorum. Bir ihtiyaç belki, her insanın istediği güvende hissetme hali. Rahatça uyuyabildiğim bir yer belki? Bu sorularla yola çıkıp en nihayetinde annemin evine varıyorum ama oradan çıktığında nereye gidilir; onu henüz ben de keşfediyorum” sözleriyle anlatıyor.

Toplam 36 dakika süren ve 12 şarkıdan oluşan 5. stüdyo albümü “Dönmek için Eve” ile dinleyicisine en gerçek halini gösterdiği bir maceraya davet eden Gazapizm, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir çalışma ile albümdeki her şarkının yer aldığı uzun metraj film ile de sevenlerini bu yolculuğa tanıklığa çağırıyor.

Albümün ilk konseri ‘Der Bremer Sunar: Gazapizm - Dönmek için Eve Lansmanı’, 16 Mayıs tarihinde Volkswagen Arena’da özel bir şov ile gerçekleşecek. Konserin biletleri Passo ve Biletix’te.

Gazapizm’in 5. stüdyo albümü “Dönmek için Eve”yi şimdi Apple Music, Spotify ve Youtube Music üzerinden dinleyebilirsiniz.

GAZAPİZM: DÖNMEK İÇİN EVE - parça listesi

1. Süzülerek

2. Hadi Len

3. Benden Şarkın Var

4. Yarasa

5. Evini Başına Yıkan

6. Zabıt 1: Umut

7. Müşkül

8. Zabıt 2: Boşluk

9. Yaşatmadın Dünya

10. Seni Özlüyorum

11. Bir Anne Sohbeti

12. Zabıt 3: Enkarne