Gazeteci yazar Göksan 'Bilinmeyen Kıbrıs'ı anlatacak

Yayınlanma: 13.06.2023 - 13:20

Güncelleme: 13.06.2023 - 13:20

Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan söyleşide Göksan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Türklerinin güncel durumunu katılımcılara anlatacak. Söyleşinin ardından Göksan, kitaplarını okuyucuları için imzalayacak. Söyleşi, 17 Haziran Cumartesi, saat 15.00’te Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de gerçekleşecek.

AHMET GÖKSAN KİMDİR?

Aslen KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı Mineraliköylü olan Göksan, uzun yıllardır Ankara’da yaşıyor. Çocuk yaşta Türk Mukavemet Teşkilatı’na girerek Kıbrıs’ta Türklerin bağımsızlığı için mücadele veren, gazeteci-yazar Göksan, Kıbrıs’ın tarihini ve Kıbrıs Türkleri’nin kültürünü ele alan kitaplarıyla tanınıyor. Bir dönem Kıbrıs Türk Kültür Derneği başkanlığını da yapan Göksan’ın en bilinen eserleri “Bir Demet Yaşam” ve “Bitmeyen Senfoni Kıbrıs”, KKTC tarihine ışık tutuyor.