Gazetemizin yazarı Müjdat Gezen, 38. Genç Günler’in konuğuydu

Yayınlanma: 13.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.05.2024 - 04:00

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen söyleşinin yürütücülüğünü ise Can Başak yaptı. Geceye, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları, Müjdat Gezen’in öğrencileri ve sevenleri katıldı.

"CUMHURİYET GENÇTİ"

Başak’ın “Sizin döneminizde aynı semtten birçok önemli sanatçı çıkmış. O dönemin iklimi neydi de böyle değerli insanlar yeşeriverdi, bugün neden böyle sanatçılar çıkmıyor” sorusunu “Cumhuriyet çok gençti. Konservatuvardaki hocalarım çok önemli hocalardı. Bizim hocalarımız iyiydi. Max Meinecke, Ahmet Kutsi Tecer, Sabahattin Kudret Aksal gibi hocalarımız vardı” diye yanıtlayan Gezen, “Ben şimdi öğrencilerime hocalarımı anlatırken ‘Bir bizim hocalarımıza bak, bir de sizin hocaların haline bakın, olacak şey değil’ diyorum. Ama biz de onlara elimizden geleni vermeye çalışıyoruz” diye yanıtladı.

"USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ"

Muhsin Ertuğrul’dan çok korktuğunu dile getiren Gezen, “Biz Muhsin Hoca’ya saygı ve sevgi duyardık ama çok korkardık. Kendi gelemediği zamanlarda fötr şapkasını asardı biz geldi zannederdik. Savaş Dinçel ve ben disiplinsizlik yüzünden bu tiyatrodan iki defa kovulduk” dedi. Gezen, İBB Şehir Tiyatroları oyuncularından ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin ilk öğrencilerinden Sevil Akı’nın “Okulunuzun hocası olarak en çok zorlandığınız şey ne oldu” sorusuna “Hiç zorlanmadım. Öğrencilerle hiç hoca öğrenci muhabbetine girmedim. Bu mesleğin temelinde usta-çırak ilişkisi yatıyor. Kitaplardan ve başkalarının anlattıklarından çok fazla yararlanamadım. Anlatılanlarla yurtdışındaki tiyatrolarda oynananların farklı olduğunu gördüm” yanıtını verdi.



"İNSAN BİRİKTİRDİM"

Bir yurttaşın “Siz halkın sanatçısısınız, bizden birisiniz” sözleri üzerine “Ben halkın sanatçısı değil, halkım. Karagümrük’te, Fatih’te doğdum, büyüdüm. Oradan geliyorum. Babam da halk adamı annem de halk insanı” ifadelerini kullandı. Gezen, bir yurttaşın “Hayatınızı iki cümle ile özetler misiniz” sorusunu da, “İnsan biriktirdim. Herkes para biriktirdi ben insan biriktirdim” diye yanıtladı.

Söyleşi sonunda İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Gezen’den öğrendiği şeylerden birisinin öğrencilerle arasına mesafe koymamak olduğunu belirterek “Bunun için size çok teşekkür ediyorum, önünüzde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Gezen de “İşte, bizim öğrencimiz, böylesine köklü bir sanat kurumunun başında, genel sanat yönetmeni olarak varsa, bu alçakgönüllüğü sayesindedir. Öğrencimin burada genel sanat yönetmeni olmasından son derece mutluyum. Ben mutlu bir insanım” ifadelerini kullandı.

