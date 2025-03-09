‘Geldikleri Gibi Giderler’ sergisi açılıyor
CHP’li Mamak Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, “Geldikleri Gibi Giderler” ismiyle Atatürk Resimleri Sergisi düzenleyecek.
CHP’li Mamak Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, “Geldikleri Gibi Giderler” ismiyle Atatürk Resimleri Sergisi düzenleyecek. Serginin yanı sıra, ressam Hamza Saykan’ın imza günü gerçekleştirilecek. 18 Mart saat 14.00’te Mamak Musiki Muallim Mektebi Sergi Salonu’nda ilgililerine açılacak sergi, 25 Mart’a kadar seyre açık olacak.
Etiketler: #Mamak Belediyesi #18 mart #sergi
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