Gelin muhabbet edelim

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:00

Hakikatçiler desek belki de çoğumuzun aklına kimi kastettiğimiz gelmez. Çoğunun adını ya da mahlasını yüzeysel biliriz. Hakikatçiler, 19. yüzyılın ikinci yarısında oluşan, kökleri aslında Sivas, Malatya ve Maraş bölgelerine dayanan ancak günümüzde merkezi Kayseri’nin Sarız ilçesi olan Alevi-Bektaşi süreğinin temsilcileridirler. Aleviliği hakikat boyutunda yaşamak gerektiğine inanmışlar bunu yaşamlarında da sergilemişler.

BİLDİĞİNİZ KONSERLERDEN DEĞİL

Hüseyin Beydilli, Özgür Polat ve Mahir Kutlutürk, Alevi deyişlerinin önde gelen temsilcilerinin gün yüzüne çıkmamış şiirlerin, seslerin, sözlerin peşine düşmüş. Onların doğduğu köylere gitmişler onları tanıyanları, akrabalarını dinlemişler, yazılı kaynakları taramışlar, gün yüzüne çıkmamış deyişleri toplamışlar. Öyle bir iki günlük bir çalışma değil bu, tam 20 yıl emek vermişler bu işe. Şimdi bu emeklerinin ürünü olarak “Hakikat Nefesleri” adı altında bu türküleri konserler düzenleyerek halkla buluşturuyorlar. Bu konser öyle bildiğimiz konserlerden de değil, izleyiciyi bir muhabbete davet ediyor. Program “hakikatçiler”in hayatını, nasıl yaşadıklarını, nasıl bir araya geldiklerini anlatan 30 dakikalık bir belgesel gösterimiyle başlıyor, sonra konser devamında muhabbet, sorular...

Özgür Polat anlatıyor, söylediğimiz türkülerin kaynak kişilerini yaşamlarını felsefelerini de bilin istedik. Böyle yola çıktık diyor.

İSTANBUL VE İZMİR’DE KONSER

İlk konserlerini Küçükçekmece Belediyesi’nin katkısıyla İstanbul’da, ikincisini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla İzmir’de düzenlediklerini ifade eden Polat, “Bu konserlerde ilk kez bizim gün yüzüne çıkardığımız 18 deyişi seslendirdik. Bugüne kadar yüzlerce deyişe ulaştık. Bu konserlerdeki türkülerin bir kısmını yakında albüm olarak çıkaracağız. Biz yılda en fazla üç konser yapmayı planlıyoruz” ifadesini kullanıyor.

ÇOK TELDEN ÇOKSESLİ

Konserlerimizde tek bir nefesle değil, çok telden ve çoksesli olarak birbirimize sesleniyoruz diyor Özgür Polat ve ekliyor:

“Temel felsefesi paylaşmak, mazlumun yanında olmak ve iyiliklere dokunmak olan hakikatçileri konuşuyoruz. Bu muhabbetteki temel düsturumuzun “Gel, dinle, çal, dağıl” olmadığını belirtiyoruz. Sunumlar esnasında izleyiciler dinleyiciler bu muhabbete canıgönülden, aşk ile dahil olmasını bekliyoruz. Araştırdığımız bazı hakikatçiler şunlar: Araboğlu ve ondan el alarak inancın piri haline gelen Mamki Kose, Halil Öztoprak, Melûlî, Ali Haki, Haydari-Fakri, Haydar Bayrak, Aziz Baba, Küçük Haydar Bayrak, Âşık İbreti, İbrahim Erdem, Afe Ana.”