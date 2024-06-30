Genç isimlerin izleyiciyle buluştuğu ücretsiz festival, eylül ayında düzenlenecek

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Ekonomik krizle birlikte konser biletlerinin fiyatları her geçen gün yükselirken kaliteli ama ücretsiz etkinliklerin önemi de artıyor. Üç yıldır Türkiye’nin en büyük üç şehrinde yapılan Sound of Europe tam da bu önemi artan festivallerden.

Avrupa ağlarından EUNIC’in (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) girişimi ve Kadıköy ile Çankaya Belediyeleri’nin katılımıyla yaşama geçirilen Sound of Europe Festivali bu sene 14 ve 15 Eylül’de İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası’nda bir kez daha eşzamanlı olarak müzikseverlerle buluşacak. İstanbul’daki konserlerin yine Kadıköy’de olacağı kesin ama mekânı henüz belli değil. Ancak Kalamış Parkı gibi bir açık hava mekânı etkinlik için çok uygun olacaktır.

Festival kapsamında, Türkiye ve Avrupa’dan 50’den fazla sanatçı, 25’ten fazla konser verecek. Avrupa’dan 13 müzik grubunu Türk sanatçılarla aynı sahnede buluşturarak ortak bir diyalog ve bir etkileşim platformu oluşturmayı da hedefleyen festivalde konserlerin yanı sıra atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları da bulunuyor.

‘ŞEHİR SAYISI ARTABİLİR’

Hollanda Başkonsolosluğu’nda önceki gün yapılan basın toplantısında Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi David Naves, “Sound of Europe Festivali devam eden ortak çabanın en iyi örneklerinden biri ve üçüncüsü yaklaşırken festivaller dünyasında kalıcı olduğumuzu söyleyebilirim” dedi. Toplantıda konuşan EUNIC temsilcisi, Avusturya Kültür Ofisi’nde Sylvia Neureiter festivalin öneminden bahsetti. Neureiter, ilgiye göre gelecek seneden itibaren yeni şehirlerin de festival programına dahil edilebileceğinin müjdesini verdi.

‘ÖNEMLİ ETKİ YARATTI’

Sound of Europe Festivali Yapımcısı ve Direktörü Burçak Ada Kıral ise konuşmasında, “Sound Of Europe çok genç bir festival ve şimdiden müzik sahnesinde önemli bir etki yarattı. Müzik tutkusu ve yaratıcılıkla beslenerek güçlü bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz. Birbirinden değişik coğrafyalarda, farklı müzik türlerinde adlarını duyurmaya başlayan Avrupa’nın yeni seslerini, usta müzisyenlerle bir araya getirdik. Bu sene de hızımızı kesmeden giderek genişleyen bir müzikal yelpazeyle sizlerin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Festivalde henüz yeni yeni çıkış yapmaya başlayan yetenekli ve başarılı genç müzisyenler yer alacak. Bunlar arasında Fransa’dan Yse, İtalya’dan Mezzotono, İspanya’dan Maruja Limon, Lüksemburg’dan ise Triana & Luca gibi isimlerin bulunduğu kişi ve gruplar sahneye çıkacak. Türk ekipler festival tarihi yaklaşırken duyurulacak. Detaylar: www.soundofeuropeturkey.com