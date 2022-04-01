Genç müzisyenlerle güzel dünya

01 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Kadro bulamayan, kadro bulup makam sahibi olmuşların da “kendilerinden sonrakilerin kadrolu olmasına sıcak bakmadığı” mekânlarda çalışanların ise işinin gece 12’de bitirildiği ülkenin gençleri, yurtdışında değer buluyor. “İşsiz konservatuvar mezunlarından bana ne?” kafası, yetişen onlarcasını, yetişmekte olan yüzlercesini umutsuzluğa sürüklüyor. Var oluşundan günümüze insanlar arasındaki sosyal iletişimin vazgeçilmezi olan müziğe, yalnızca “eğlence” dedikçe (eğlence olanının bile kültüre katkısını görmezden gelerek) toplum, bu alanda öğrenim gören gençleri de “evlatların boş bırakıldığında kaçılacak davulcu veya zurnacı” benzetmesine yakınlaştırıyor. Sosyal güvencesizlik, akademik yetersizlik sarmalında daralmış gençler, dipten su yüzeyine çıkıp nefes alır gibi, yurtdışında gerçek değeriyle karşılaşıyor. Sanıldığı gibi zengin ailelerin züppe çocukları olup “elit” müzik filan yapmayan o gençler, gerçeği görebilmemiz için üst üste büyük ve değerli ödüller kazanıyor.

Mersin’de mütevazı bir ailede, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Lili Çumburidze ile yetişen ve daha önce Komische Oper Berlin ile Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker gibi alanın en önemli kurumlarında çalışma şerefine nail olan genç keman sanatçısı Alican Süner, bir başarı daha kazandı. İtalya’nın Fermo kentindeki “2015 Uluslararası Andrea Postacchini Yarışması”nı kazanmış olan Süner, İtalya Cumhurbaşkanlığı Madalyası’nı aldı. Tören için Romolo Gessi’nin şefliğinde Filarmonica Marchigiana ile Sibelius’un “Keman Konçertosu”nu çaldı.

Zeynep Gedizlioğlu, “Alman Müzik Yazarları Ödülü” anlamına gelen 2022 Deutscher Musikautorenpreis Ödülü’nü oda müziği alanında kazandı.

Yurtdışında yaşayan, birçok eseri seslendirilen ve ödül alan besteci Zeynep Gedizlioğlu ise “Alman Müzik Yazarları Ödülü” anlamına gelen 2022 Deutscher Musikautorenpreis Ödülü’nü oda müziği alanında kazandı. Kazak besteci Jamilia Jazilbekova ve İsviçreli besteci Stephen Keller’ın da aday olduğu bu kategorideki seçimi hakkında yarışma jürisi ödül gerekçesinde, “Zeynep Gedizlioğlu’nun, renkli, çeşitli, yenilikçi ve aynı zamanda heyecan verici müziğiyle Almanya sınırlarının çok ötesinde bir isim yaptığını, sanatçı için beste yapmanın hayatının merkezinde olduğunu, sadece müzikal malzemeye yansımadığını, aynı zamanda sosyal konularda da tavır aldığını, gücünü, özellikle daha küçük, solo topluluklarda kanıtladığını” belirtiyor. Bu gerekçedeki hususları önemseyen hangi kurumumuz var?

Genç Keman Sanatçısı Sesim Bezdüz de 2022 Breughel Müzik Yarışması’nın ikincilik ödülünü kazandı.

Yine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Lili Çumburidze ile yetişen bir başka keman sanatçısı Sesim Bezdüz de 2022 Breughel Müzik Yarışması’nın D kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı. “Prix asbl Henry et Juliette Carton de Wiart” teşvik ödülüne de layık görülen Bezdüz, müzisyen bir ailenin ferdi. Babası Bülent Bezdüz uluslararası alanda ünlenmiş, özellikle Avrupa’da birçok sahnede ve zor rolde tanınmış bir opera sanatçısı. Anne Reyhan Bezdüz koro şefi, kardeşi Doğaç Bezdüz ise iyi bir piyanist… Sesim Bezdüz’ün ÇEV Genç Yetenekler Projesi, İKSV “Yarının Kadın Yıldızları” ve ödülleri yanında başarıyla hafızalara kazınan konserleri sayılamayacak kadar çok!

“Kazandı” diye haber ediyoruz da, yaşadıkları zorlukları siz bir de onlara sorun! “Proje bazlı müzik etkinliği” bazlı anlayışla sosyal güvencesiz bırakılan, resmi değil ama fiili bir TÜSAK (Bir dönem “Türkiye Sanat Kurulu” adı altında oluşturulmaya çalışılan bürokrasi projesi) yaşatılan gençler, onlarla gurur duyan birkaç yaşlı gözle, ardındaki gururla emek sarf etmeye, var olmaya devam ediyor. Yurtdışına gidebilenleri, başarılarını daha rahat ortaya koyuyor. Yaşayın gençler! Traktörü bile olmayan ülkenin ilk iş olarak kurduğu müzik okulu, yurtdışına eğitim için kıvılcım olarak gönderip ateş olarak geri dönen gençleri gibi, daha çok beklentimiz var sizlerden! Var olun! ([email protected])