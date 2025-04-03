Genç piyanist İlyun Bürkev'den iki özel konser

Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:41

Güncelleme: 03.04.2025 - 11:45

Genç ve başarılı piyanist İlyun Bürkev, nisan ayında Londra ve Ankara’da iki farklı konserle sahnede olacak. Klasik müzik tutkunlarını özel bir repertuvarla buluşturacak olan Bürkev, 6 Nisan’da Londra’nın köklü konser salonlarından Bechstein Hall’de bir resital verecek. Beethoven, Schubert, Chopin ve Liszt’in eserlerinden oluşan programıyla müzikseverlerle buluşacak.

Bürkev, konser öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beethoven, Schubert, Chopin, and Liszt’in başyapıtlarını icra edeceğim, kalbime dokunan bir programla orada olacağım. Eğer oralardaysanız bu özel konserde sizleri de görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Bürkev, 15 Nisan’da ise Ankara’daki Erimtan Müzesi’nde, "Müzede Müzik Salı Konserleri" kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Tarihi müze atmosferinde gerçekleşecek bu konser, sanatseverlere keyifli bir klasik müzik deneyimi sunmayı vaat ediyor.

İLYUN BÜRKEV KİMDİR?

4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda Prof. Burcu Aktaş Urgun'un ardından, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Prof. Pavel Gililov ile devam eden Bürkev, İlk uluslararası başarısını henüz 10 yaşındayken kazandı. 2023 yılında 11 konserlik Almanya turnesinde Bonn Klasik Filarmoni eşliğinde sahne alan Bürkev, Mayıs 2024'te İKSV'nin 52'nci İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserini gerçekleştirdi. Genç sanatçının Yağmur Ormanı V (Varyasyon 3) adlı sergiden ilhamla bestelediği "The Wind" isimli bir eseri bulunuyor.