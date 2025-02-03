Genç sanatçılar için 'Uluslararası Dolaşım Destek Programı' başlıyor

Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:18

Güncelleme: 03.02.2025 - 18:18

İKSV Genç Sanatçı Fonu kapsamında Uluslararası Dolaşım Destek Programı ile yurtdışında bir etkinlikte çalışmalarını sergilemek üzere davet alan veya bir uluslararası işbirliği çerçevesinde başka ülkelere gitmeyi planlayan 18-40 yaş arasındaki sanatçılara seyahat desteği sağlayacak. Yıl boyu başvuru olanağı bulunan program için açık çağrı başladı.

Programa İKSV’nin faaliyet gösterdiği müzik, sinema, sahne sanatları ve güncel sanat alanlarında çalışan sanatçılarla edebiyat yazarları başvurabiliyor. Bu program aracılığıyla İKSV, Türkiye’deki sanatçı ve edebiyatçıların uluslararası dolaşım imkânlarını artırmayı, uluslararası projelere katılımını teşvik etmeyi ve uzun vadede kariyer gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI NELER?

Genç Sanatçı Fonu Uluslararası Dolaşım Destek Programı, Türkiye’den yurtdışına giderek sergi, tiyatro, dans performansı, film gösterimi ve konser gibi faaliyetler gerçekleştirecek veya düzenleyecek sanatçı ve topluluklar ile yazarların seyahat masraflarının karşılanmasına katkıda bulunacak. Programdan yararlanmak isteyenlerin söz konusu etkinliklerde davetli, eşdüzenleyici ya da proje ortağı olması şartı aranıyor. Başvuru sahiplerinin karşı kurumdan alınacak davet mektubu veya uluslararası işbirliğini gösteren bir belgeyle etkinliklere katılımını gerekçelendirmesi bekleniyor. Ayrıntılı bilgi için İKSV'nin web sitesi ziyaret edilebilir.