Genç sanatçılar 'Kota'yı yıkıyor

28 Aralık 2022 Çarşamba, 19:14

Varoluş mücadelesi içerisinde ki insan, hem sosyal hem bireysel yaşantısının sınırları içerisinde sıkışmaktadır. Birilerinin kontrolü altındaki benliği, kendi kotasını aşmaya ve özgürleşmeye uğraşır. Dış dünya ile iç dünyası arasındaki çetin bir mücadeledir bu. Aynı zamanda kendisine vaadedilen kotanın sınırlarını da zorlama arzusudur.

RENKLİ YARINLAR

Bu bağlamda kendilerine sunulan “Kota”yı yıkma arzusundaki bir grup genç sanatçı, bu ulusun “Yeni Nesli” olma niyeti ile yola çıkmakta ve Cumhuriyet Gazetesi çatısı altında bir araya gelmektedir. “Yeni Nesil Sanat Alanı” Mehmet Babat küratörlüğünde birbirinden farklı şehirlerden, 23 farklı sanatçının 23 farklı bakış açısı ile ürettikleri çalışmaları, 3 Ocak’a dek Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde izleyici ile buluşuyor.

Cumhuriyet’in köklerinden filizlenen bu gazete ile her geçen gün yaşamlarımıza, daha fazla konulan Kota’yı yıkma arzusundaki bu sanatçılar, renkli yarınları vaadediyor. Dayatılan Kota’nın farkında olan izleyicilere kurtuluş yolu, sayfaların satır aralarında ve tuvallerin yüzeyinde bulunuyor.

GENÇLER DEĞİŞTİRECEK

Başta sanat olmak üzere Türkiye'de ihtiyaç duyulan tüm değişimleri yapacak olan gençlerdir. Günümüz sanatının ulaştığı seviyeyi genç sanatçılar aracılığıyla ülkemize duyuracak ve kalıcı bir ilgiye dönüştürecek olan yeni nesil genç sanatçılardır. Bu sloganla yola yola çıkan Mehmet Babat, Muhammet Bakır, Büşra Aktekinoğlu Babat, Beşir Bayar ve Banu Taşkent’in yöneticiliğini yaptığı Yeni Nesil Sanat Alanı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Katkı veren sanatçılar:

Ağıt Uğur Uludağ, Ahmet Ağıllı, Ali Okur, Aybegüm Kalfa, Bahar Ata, Banu Taşkent, Berk Kaya, Beşir Bayar, Bülent Aytaç, Büyra Aktekinoğlu Babat, Dicle Kumaraslan, Gilas Coşkun, Hasan Mirza, Kerim Laçinbay, Mahmut Can Akagündüz, Mehmet Babat, Muhammet Bakır, Rukiye Epli Dede, Seda Şahbaz, Sinan Dağ, Tuğba Renkçi Taştan, Yasemin Tümer Çelik, Yavuz Bozkurt