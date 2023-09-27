Genç sanatçıların eserleri, sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 27.09.2023 - 15:04

Güncelleme: 27.09.2023 - 15:04

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu 17 ile 27 yaş arası sanatçı adaylarının eserlerinden oluşan ‘Fresh Ankara’ 2nci Çağdaş Sanat Sergisi açıldı. Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen sergiye, 68 farklı şehirden 545 öğrenci başvuru yaptı. Başvurular; serginin küratörlüğünü de üstlenen Kıymet Giray, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı İsmail Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Bülent Çınar, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski dekanı Zehra Çobanlı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür YardımcısI Alper Özkan’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda 200 öğrencinin 600 eseri sergilendi. Eserleri sergilenen öğrenciler, 3 gün süreyle Ankara’da ağırlanacak ve öğrencilere 2 bin TL teşvik parası verilecek. Sergi süresince sanatçı adayı gençlere sanat tarihi, portfolyo hazırlama, telif hakları, eser fiyatlandırması gibi konularda ilgili kişiler tarafından eğitimler verilecek ve katılımcılardan seçilecek 10 kişi ArtAnkara ve ArtContact İstanbul Uluslar Çağdaş Sanat fuarlarında ücretsiz olarak eserlerini sergileyebilecek. Öte yandan sergi kapsamında çeşitli söyleşiler ve dinletiler de yapılıyor. Akademisyen İsmail Ateş, gazeteci Muharrem Sarıkaya ve heykeltıraş Asaf Erdemli söyleşileriyle başlayan etkinlikler; sergi sonuna kadar devam edecek. Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan sergi, 1 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

'Her yıl düzenlenecek'

Galerilerin, koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin gençlerle buluştuğu sergiye ilişkin konuşan Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, güzel sanatlar liseleri ve güzel sanatlar fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olan gençlerin büyük bölümünün başka işlerde çalıştığını belirterek, bu gençleri sanat sektöründe kalmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Aygül, “Bu gençler arasından sanatçı olmak isteyen genç arkadaşları, diğer sanatçılarla, ustalarla, koleksiyoner ve galerilerle tanıştırarak kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Direnmelerin sağlayacak heyecan verici bir proje olmasını istiyoruz" dedi. Sanatçının kendisi olması ve sabretmesi gerektiğini vurgulayan Aygül, "Fresh Ankara’yı her yıl periyodik olarak düzenlemek ve uluslararası boyuta taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.











