Genç ve usta tiyatrocular Selçuk’ta buluştu

Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:59

Güncelleme: 15.07.2024 - 11:59

İzmir Büyükşehir belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması tiyatro oyunları, söyleşiler, konserler ve atölyelerle devam ediyor.

Tiyatro Buluşması özel tiyatroları, üniversite ve lise tiyatro topluluklarını deneyimli isimlerle buluşturdu. Buluşma kapsamında düzenlenen kamp ve atölyelerde 230 genç tiyatrosever yer aldı. Buluşmaya Abanoz Tiyatro, Tiyatro Aldante, Tiyatro Kyzikos, Vaveyla Art Ensemble, Duman6 Tiyatrosu, İzmir Atatürk Lisesi Tiyatro Topluluğu, Mevzu Tiyatro, ODTÜ THBT, İYTE Tiyatro Topluluğu, Tiyatro Pasaport ve Yenikapı Tiyatrosu, Ordu Belediye Tiyatrosu ve Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu katıldı. Katılan tiyatro sanatçıları birçok akademisyen ve usta tiyatro eğitmeni ile bir araya geldi.

17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması, buluşmaya katılım gösteren Orhan Aydın, Tamer Levent, Levent Üzümcü, Cengiz Toraman, Burak Şentürk, Haluk Işık, Yunus Emre Küçükaydın, akademisyen Adnan Tönel Semih Çelenk, Tiyatro Gazetesi Nurhan Uslu, Nazif Uslu gibi isimlerin yanı sıra Yunanistan katılım gösteren tiyatro sanatçısı Sofia Kapsourou ve Almanya’dan katılım gösteren Johannes Schaefer ile uluslararası bir nitelik kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Belediyesi ve Kültürlerarası Tiyatro Platformu iş birliğiyle düzenlenen 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması’nda etkinlik takviminde yer alan oyunların ve söyleşilerin yanı sıra Pamucak Kamp Alanı’nda ve Ayasuluk Sanat Cafe’de Doğaçlama Atölyesi, Oyunculuk Atölyesi, Yönetmenlik Atölyesi, Öykü Yazarlığı gibi birçok atölye düzenleniyor. Atölyelere katılan genç tiyatrocular ve eğitmenleri kampta düzenlenen atölyelerin verimli ve keyifli geçtiğini belirttiler.

“BİRLİKTE ÖĞRENMEK VE DÜŞÜNMEK İÇİN BURADAYIZ”

Kamp Koordinatörü Mehmet Serkan Koçak; “Değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, genç oyuncu arkadaşlarımız hepimiz Pamucak’ta bulunan kamp alanında birlikte öğrenmek, eğitmek ve düşünmek için buradayız. Bize bu imkanı sağladığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve bu kamp alanını tahsis ettiği için Efes Selçuk Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi. Oyun Yazarı ve Yönetmeni Özden Selim Karadana, 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması’nın muhteşem bir açılışla başladığını belirterek; “Tekrar tiyatro için burada olmak çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Tango Eğitmeni Metehan Gürsuk; “Gençlere üç gün boyunca atölye verip üç günün sonunda kısa bir sokak gösterisi sunacağız. Bize bu imkanı tanıdığı için Kültürlerarası Tiyatro Platformu Genel Başkanı Orçun Masatçı’ya ve Filiz Başkan’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitmenlerin yanı sıra katılımcılar da 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması kapsamında düzenlenen atölyelerden mutlu olduklarını belirttiler.

“YENİ İNSANLAR TANIYOR, YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ”

Katılımcı Coşku Baş buluşma kapsamında düzenlenen kampın keyifli geçtiğini belirterek; “Her sene olduğu gibi bu sene de eğitimlerle katılıyoruz. Kimden ne öğrenebiliriz, kendimize ne katabiliriz onun peşindeyiz. Onun dışında da Pamucak Sahili çok güzel bir sahil. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Kampın ve atölyelerin en önemli kazanımlarından birinin de yeni insanlar tanımak olduğunu söyleyen Bartu Deniz Güvercinlik; “Burada bulunmak ve atölyelere katılmak gerçekten çok güzel bir deneyim. Çok verimli geçiyor. Birçok şey öğreniyoruz” dedi.

Atölyelerin keyifli geçtiğini belirten katılımcı Begün Aslan; “Atölyeler, konserler ve diğer tüm etkinlikler çok güzel geçiyor. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.