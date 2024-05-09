Genç yeteneklerin büyük başarısı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:56

Güncelleme: 09.05.2024 - 15:56

Genç piyano sanatçıları Tarık Kaan Alkan ve Edin Bora Yazıcı, dünyanın en önemli müzik okullarından The Juilliard School’a ünlü piyano hocalarının jüri üyeliğinde gerçekleşen sınavlarında üstün başarı göstererek kabul edildiler.

ÇEV Sanat’ın desteğiyle Curtis Institute of Music’e birincilikle tam burslu kabul edilen keman sanatçısı Bade Daştan’ın ardından ÇEV Sanat desteğiyle müzik eğitimine Belçika’da Musica Mundi School’da Hagit Hassid Kerbel ve Jacques Rouvier ile devam etmekte olan Tarık Kaan Alkan da Juilliard’a kabul edildi, Robert McDonald’ın sınıfında tam burslu olarak eğitimine devam edecek. Aralarında “Meriç Soylu Ödülü” ve "Golden Classical Music Awards International Competition"ın da olduğu birçok yarışmada birincilik alan Alkan, 2006 yılında İstanbul’da doğdu, piyanoya annesi Eser Alkan ile 4 yaşında başladı.

New York’ta 2005 yılında doğan İstanbul, Saint-Joseph Lisesi öğrencisi Edin Bora Yazıcı ise piyano çalmaya 6 yaşında başladı. Piyanist/besteci Ali Darmar ile 9 yaşından beri aralıksız olarak çalışan Yazıcı, 2020 yılında girdiği École Normale de Musique de Paris’ten 2023 yılında Diplôme Supérieur d’Exécution sınıfını da bitirerek École Normale’in lisansüstü olarak tanımladığı programı tamamladı. Piyano eğitimini Juiliard’da Soyeon Kate Lee’nin öğrencisi olarak sürdürecek.