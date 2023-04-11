Gençaydın’ın eserleri Ankara CKM'de

Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:26

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:28

Ressam Gençaydın'ın sergisi 14 Nisan Cuma, saat 18.00’de Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de sanatsverlerle buluşacak. Sergi, 27 Nisan’a dek ziyaret edilebilecek.

ZAFER GENÇAYDIN KİMDİR?

1941’de Ankara’da doğan Gençaydın, 1953’te Elazığ/Ağın İlkokulu’nu, 1959’da Malatya/Akçadağ İlköğretmen Okulu’nu bitirdi. 1965’te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nü bitirince 3 yıl Diyarbakır’da, 3 yıl Hasanoğlan/Atatürk İlköğretmen Okulu’nda resim öğretmeniliği yaptı. 1972’de Berlin Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Prof. Hans Jaenisch ve Prof. Peter Ackermann atölyelerinde başladığı Resim eğitimini 1977’de “Meisterschüler” unvanı alarak tamamladı. Federal Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Doğu Almanya’da müze, galeri ve sanat yapıtlarıyla ilgili araştırma ve inceleme gezileri yaptı. 1983’te Hacettepe Ünivirsitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu kadrosunda yer aldı; 1987’de Doçent, 1994’te profesör oldu. 1992’de 2. Avrupa Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Yüksek Okulları Sanat Buluşması ve Bulgaristan-Filibe Sanat Festivaline katıldı. 1997’de Federal Almanya Hükümeti’nin çağrısıyla kültür elçisi olarak Waimer 3. Uluslararası Dünya Kültür Semineri’nde sunum yaptı. 2002 yılında Güney Kore Kültür-Sanat Etkinlikleri’nde bildiri sundu. 2008’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’den emekli oldu. 42 kişisel sergi açan, 22 ödül alan Gençaydın; Almanya, Fransa, İsrail, ABD, Kuveyt, Bulgaristan ve Pakistan’ın da aralarında bulunduğu 20 ülkedeki özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.