Gençler ustalarıyla bir araya geliyor

Yayınlanma: 10.05.2024 - 21:02

Güncelleme: 10.05.2024 - 21:02

Tiyatronun seçkin eserlerini seyrettiğimiz koltuklarımızda usta isimler bu kez ilham veren sanat yolculuklarından bahsedecek, bilgi ve görgülerini paylaşacak.

Tiyatromuzun, sinemamızın ustalarından, gazetemiz yazarı Müjdat Gezen, kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde yıllardır öğrenci yetiştirmektedir. Çocukluk yaşlarda çıktığı sahneden hiç kopmayan Müjdat Gezen, 1961 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girmiş, özel tiyatrolarda tiyatromuzun usta isimlerinden Münir Özkul, Muammer Karaca ve Ulvi Uraz tiyatrolarında sahneye çıktı. Aynı zamanda yazar ve şair de olan Müjdat Gezen, gençlere uzun sanat yolculuğunu ve tiyatroyu anlatacak.

11 Mayıs Cumartesi saat 18.30– Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

