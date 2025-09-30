Gençlik Parkı’nda tiyatro sezonu açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen “Gençlik Parkı 1. Tiyatro Buluşmaları" başlıyor. Başkentte kültür-sanat hayatını zenginleştirmeyi hedefleyen buluşmalar, aynı zamanda tiyatroseverleri yeni sezonda bir araya getirecek.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bu sezon perdelerimizi hep birlikte açalım” diyerek Ankaralıları etkinliğe davet etti.
Program kapsamında saat 18.30’da kokteyl, 19.30’da açılış gerçekleşecek. Açılış gününde ise ABB Şehir Tiyatroları’nın sahneleyeceği “Düğün ya da Davul” oyununun prömiyeri izleyiciyle buluşacak.
📍 Yer: Gençlik Parkı (ABB Şehir Tiyatroları)
🗓️ Tarih: 3 Ekim