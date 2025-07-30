Genco Erkal anılıyor

Geçen yıl yaşama veda eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal, ölümünün birinci yılında bir dizi etkinlikle anılıyor.

31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenecek anma törenine Genco Erkal’ın kızı Ayşe Sümer, sanatçının yakın çevresi ve tiyatro dünyasının önemli isimleri katılacak. Katılımcılar, Genco Erkal’ın Türk tiyatrosuna kattığı eşsiz mirası ve sanatçının unutulmaz performanslarını bir kez daha yad edecek...

İSTANBUL VE BURSA'DA ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Usta sanatçı için ayrıca İBB Beyoğlu Sineması’nda özel bir etkinlik düzenlenecek. “Genco Erkal’ı Anıyoruz” başlıklı etkinlik, 1 Ağustos Cuma akşamı 19.00’da İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek. Program kapsamında “Dostların Tiyatrosu” belgeseli ve başrolünde Erkal’ın rol aldığı “Hakkari’de Bir Mevsim” filmi gösterilecek.

İki gösterim arasında ise Nurdan Arca, Özcan Arca ve Meral Çetinkaya bir söyleşi gerçekleştirerek Genco Erkal’ı ve sanat yaşamını konuşacaklar.

ONUR KONUĞU SELÇUK METİN

Duayen sanatçı Bursa'da da özel bir etkinlikle anılacak. Osmangazi Belediyesi, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal'ı, vefatının yıldönümünde düzenleyeceği özel bir etkinlikle anacak. 31 Temmuz 2025 Perşembe akşamı 20.30'da Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, usta sanatçının tiyatroya adanmış hayatı, belgesel gösterimi, söyleşi, müzik ve şiir dinletileriyle sahneye taşınacak.

Gecenin onur konuğu, uzun yıllardır kültür-sanat alanında belgeseller ve bellek projeleri üreten yapımcı ve yönetmen Selçuk Metin olacak. Genco Erkal'ın yaşamını konu alan bir belgesele imza atan Metin, söyleşisinde hem Genco Erkal'la olan dostluğunu hem de arşiv çalışmaları sürecini izleyicilerle paylaşacak.