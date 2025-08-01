Genco Erkal ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı

Duayen tiyatro sanatçısı Genco Erkal, yaşamını yitirişinin birinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Dün gerçekleşen anma törenine sanatçının kızı Ayşe Sümer ve uzun yıllar aynı sahneyi paylaştığı Tülay Günal, Nedim Saban gibi isimler başta olmak üzere ailesi, yakın dostları, meslektaşları ve sanatseverler katıldı. Törende aynı zamanda, usta oyuncunun eski dostları mimar Tuncay Çavdar ve yönetmen Özcan Arca’nın birlikte tasarladığı anıt mezarın İBB Miras tarafından yaşama geçirileceği haberi paylaşıldı.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Anma sırasında kısa bir konuşma yapan Ayşe Sümer, törene katılarak bu zor ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti ve ardından, Ekrem İmamoğlu’nun ilettiği anma mesajını okudu.

Sanatçının birçok oyunda yıllarca sahneyi paylaştığı partneri Tülay Günal ise yaptığı duygu yüklü konuşmada, Genco Erkal’ın daima bir duruşun, bir vicdanın, özgürlük, adalet ve eşitlik anlayışının temsilcisi olduğunu vurguladı.

“Şahdamarım” adlı müzikli gösteride Erkal’a sahnede eşlik eden müzisyen Ercan Çağıran ise usta sanatçının her zaman, tüm zorluklara ve baskılara karşı bir umut olduğunu ve bu umudun ancak bir araya gelindiğinde korunabileceğini savunduğunu hatırlattı. Erkal’ın en büyük düşünün ise herkesin barış içinde, kardeşçe ve eşit yaşadığı, aydınlık bir Türkiye olduğunu söyleyen Çağıran, sanatçının anısına “Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin” türküsünü seslendirdi.

İBB MİRAS'TAN USTA SANATÇIYA ANIT MEZAR

Törende ayrıca, sanatçının oyunlarının sahne tasarımlarında da birlikte çalıştığı Tuncay Çavdar ve Özcan Arca imzalı anıt mezar projesinin uygulamasının İBB Miras tarafından üstlenildiği duyuruldu. Duayen sanatçının bir tiyatro sahnesi sahibi olma özlemine gönderme yapan bu özel anıtın, Erkal’ın hem sanatına hem de yaşam felsefesine bir saygı duruşu niteliğinde olması hedefleniyor. Anıt mezarın yapımının 2026 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.