George Orwell’den ‘Edebiyat Üzerine'
Edebiyat Üzerine’de, George Orwell’ın 1929-1948 yılları arasında Tribune dergisi için kaleme aldığı “Dilediğim Gibi” başlıklı köşesi dahil olmak üzere dergi ve gazetelerde yayımlanan edebiyat yazıları yer alıyor.
Edebiyat Üzerine’de, George Orwell’ın 1929-1948 yılları arasında Tribune dergisi için kaleme aldığı “Dilediğim Gibi” başlıklı köşesi dahil olmak üzere dergi ve gazetelerde yayımlanan edebiyat yazıları yer alıyor. Kitap, yazarın kültür-sanat üzerine düşüncelerinin yıllar içinde nasıl geliştiğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda iki savaş arasında Avrupa’nın düşünsel hayatında meydana gelen cereyanları da gözler önüne seriyor. Orwell’ın ülkesindeki okuryazarlık kültürü, dönemin ideolojilerinin edebiyata olan etkisi, toplumsal hayatta yazarın varlığına ilişkin fikirlerinin; Sartre, Koestler, London ve Kipling gibi çağdaşları hakkındaki yorumlarının, 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi kitapların düşünsel temelini oluşturan yazılarının bir araya geldiği bu kitap, Orwell’ın dönemini edebiyat üzerinden düşünen ne denli güçlü bir eleştirmen olduğunu da ortaya koyuyor.
Edebiyat Üzerine / George Orwell / Çeviren: Suat Ertüzün / Can Yayınları / 208 s. / 2022.
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