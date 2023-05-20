Gerçek aşk var mı?

Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 14:10

Günümüzde bir ömür boyu sürecek gerçek aşk nasıl bulunur? Kalıcı aşkı aramak zamansız bir kavram. Yıllar öncesinde evlilik iki aile arasında yapılan bir uzlaşmaydı. İnsanlar artık yalnız yaşamaya başladılar, kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Bekâr anneler çoğaldı. İlişki kurmak, aşkı aramak gittikçe karmaşık bir hale geldi. Sosyal medya, Tinder siteleri, partner bulma uygulamaları iyice yaygınlaştı.

Modern çok kültürlü (Doğu ile Batı) İngiltere’de boşanma oranı yüzde 50 iken, görücü usulü evliliklerde bu oran yüzde 6. Tarihi epikler Elizabeth, Elizabeth: Altın Çağ’ın yönetmeni Shekar Kapur, son filmi “Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?” da gerçek aşk nasıl bulunur sorusunu soruyor. Pakistanlı Başbakan İmran Han’ın eski karısı, senarist Jemima Han kocasıyla aşk evliliği yaptığını, ailede tek boşanan çift olduklarını, görücü usulü evliliğin normal olduğunu belirtiyor.

Tanışma sitelerinin bağımlısı Zoe ödüllü bir belgesel yönetmenidir. İşinde çok başarılı olan genç kadının aşk hayatı pek iyi gitmez. Çocukluk arkadaşı, komşusu Pakistan kökenli İngiliz doktor Kazim ailesinin zoruyla Lahor’lu bir kadınla görücü usulü evlenmeye karar verir. Buna çok şaşıran Zoe Kazim’in belgeselini çekmeye başlar.

HERKES ROL YAPAR

Londra’dan Lahor’a düğün için giden Han ailesine Zoe ile harikulade annesi Cath’de katılır. Bu yolculukta Zoe herkesin rol yaptığını anlayınca düş kırıklığına uğrar. Arkadaşının çocuklarına anlattığı Sindrella, Güzel ile Çirkin, Kırmızı Başlıklı Kız masallarını kendine göre yorumlayan Zoe rolünde Lily James çok başarılı. Cath’de Emma Thompson her zamanki gibi ışıldıyor.

Mevlana Celaleddin Rumi’den alıntılar, ünlü sufi şarkıcı Rahat Fareh Ali Han’ın performansı, Bollywood usulü danslar, iki farklı kültürün ortak noktalarda buluşması, büyükannenin atasözü gibi cümleleri, oyuncular arasındaki sıcak enerji, eğlence, mizah, ılımlı mesajlarla dolu, ünlü İngiliz romantik komedileri tadındaki filmde Lily James, Shazad Latif, Emma Thompson, Shabana Azmi, Jeff Mirza oyunuyor.

KESİNTİSİZ AKSİYON ŞÖLENİ

Aksiyon severlerin beklediği film Hızlı ve Öfkeli 10 gösterime girdi. 4 bölümü çeken Justin Lin aniden seti terk edince ve stüdyo günde 1 milyon dolar kaybetmeye başlayınca acilen işe alınan Louis Leterrier 22 oyunculu, görkemli patlama, araba takip, yakın dövüş sahneleriyle, durdurak bilmeyen temposuyla 10. bölümde serinin hayranlarını fazlasıyla mutlu ediyor.

5. bölümde Dom Toretto, Brezilyalı uyuşturucu baronu Hernan Reyes’i öldürünce oğlu Dante intikam yemini eder. Dom’un en zayıf noktasının ailesi olduğunu bilen Dante ona meydan okur.

Aile, onur, inanç, dayanışma, adalet, bedel ödemek kavramlarının öne çıktığı filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Brie Larson, Jason Statham, John Cena, Sung Kang, Charlize Theron, Rita Moreno, Helen Mirren yer alıyor. Momoa, Joker’i anımsatan performansıyla Diesel’i gölgede bırakıyor. Final jeneriğini sonuna dek izlemelisiniz.