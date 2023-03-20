Gibi 4. sezon ne zaman? Yeni bölüm tarihi duyuruldu

Ekranların sevilen dizisi Gibi'nin sevenleri 4. sezon ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Beklenen yanıt Acun Ilıcalı'dan geldi. Peki yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 17:18
Gibi 4. sezon ne zaman? Yeni bölüm tarihi duyuruldu
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Dijital dizi ve film platformu olan Exxen'de ekrana gelen Gibi dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Durum komedisinin Türkiye'deki en başarılı örneklerinden biri olarak gösterilen ve eleştirmenler tarafından övgüyle bahsedilen Gibi dizisinin oyuncuları da dizi ile birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. 

Dizinin sahneleri ve replikleri sosyal medyada en çok paylaşılan içeriklerin başında geliyor. 

Peki gibi 4. sezon ne zaman? Acun Ilıcalı bugün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Gibi 4. sezonun ne zaman geleceğini duyurdu. Ilıcalı'nın Yaptığı paylaşıma göre Gibi dizisinin 4. sezonu, 31 Mart'ta Exxen'de yayınlanmaya başlayacak. 


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