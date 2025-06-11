Gibi dizisi muhteşem finaliyle veda etti... Sürpriz detaylar ortaya çıktı: Feyyaz Yiğit'in eşi de rol almış!

Bu haber dizinin finaline dair detaylar içerir.

Kara mizahın en özgün örneklerinden biri olan Gibi dizisi, 6. sezonuyla ekranlara veda etti.

Feyyaz Yiğit'in canlandırdığı Yılmaz, Kıvanç Kılınç'ın canlandırdığı İlkkan ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın hayat verdiğini Ersoy karakterlerinin kahkaha dolu serüveni, unutulmaz bir finalle sona erdi.





Dizinin final sahnesinde ise dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan sürpriz detaylar yer aldı.

Final bölümünde senarist ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit’in daha önce "Tadında bırakmak istedik." sözleriyle işaret ettiği gibi, dizi sade ama etkileyici bir kapanış yaptı. Ancak sahnelerin arka planında izleyenleri şaşırtan bir sürpriz daha vardı.

Dizinin kurgu yönetmeni ve aynı zamanda Feyyaz Yiğit’in eşi olan Sedef İnanç, final sahnesinde kısa bir rolle kamera karşısına geçti. Bu sahnede yalnız değildi; senaryo ortağı Aziz Kedi ve yapımcı ortağı Barış Ayaztaş da izleyicilere veda niteliğinde bir selam gönderdi.

Final sahnesinde, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un vurularak hayatını kaybettiği anlar duygusal bir etki yaratırken, onları vuranların aslında dizinin yaratıcı ekibi – senaristler ve yapımcılar – olması, kara mizah geleneğine uygun ironik bir kapanış sundu.



