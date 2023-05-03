Gibi dizisinin 'Ersoy'undan DONADONA

Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:30

Güncelleme: 03.05.2023 - 16:32

Tiyatro sahnesinde ideallerini gerçekleştirmeye çalışırken sürekli hüsrana uğrayan iki arkadaşın hikâyesini anlatan DONADONA, festival gösterimlerinin ardından ilk kez seyirciyle buluşuyor.

Ahmet Kürşat Öçalan’ın hem senaryosuna imza atıp hem de başrolünde yer aldığı filmin yönetmenliğiniyse ödüllü yönetmenler İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı üstleniyor. Kurtuluş ve Arıcı ikilisi, DONADONA’dan önce 2017’de yönettikleri SON ŞNİTZEL isimli politik hiciv türündeki kısa filmleriyle Méliès d’Or ödülüne aday gösterilmişti. Yönetmen ikilisinin imza attığı LCV (LÜTFEN CEVAP VERİNİZ) filmi de 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden ödülle dönmüştü.

DONADONA'NIN KONUSU NEDİR?

DONADONA, sahnede varoluş mücadelesi veren Ali ve Ceren’in oyunculuk tutkusunu ve başarıya ulaşma çabasını odağına alıyor. Ortak arkadaşları Burak’ın yönettiği çift kişilik tiyatro oyununda bir türlü yeterli seyirci sayısına ulaşamayan, etraflarındaki oyuncuların dizi ve reklamlarla üne kavuştuğu bir düzende kendi bildikleri yoldan gitmeye çabalayan iki arkadaş, bir süre sonra kendi kiralarını bile ödeyemeyecek duruma geliyorlar. Bu süre zarfında Ali reklamlar için seçmelere gitmeye başlasa da gittiği görüşmelerde rolü bir türlü alamaz. Ceren ile arasındaki konuşulmayan duygular da biriktikçe, hayalleri ve gerçekliğin ağırlığı altında ezilmeye başlar. Tam da bu noktada hayallerinden vazgeçme noktasına gelen Ali, kendine farklı bir yol çizen Ceren’i hayranlıkla ve biraz da özlemle izlemek durumunda kalır. İkisi tekrardan ortak hayaller kurabilecek midir?