Gıda krizinin ortaya çıkardığı tablo: Kapıdaki Kıtlık

Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:46

Güncelleme: 02.06.2023 - 16:46

Kapıdaki Kıtlık belgeseli çiftçilerin hayata geçirdiği kooperatif modelleri üzerinden tarımdaki dönüşümü ve kapitalizmin yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor. Belgeselin galası 30 Nisan'da yapılırken festivallerde de çeşitli gösterimlerin yapılması planlanıyor. Çalışma kolektif bir çabanın ürünü olarak karşımıza çıkarken Basın Metni'nde şu ifadeler yer aldı:

Onyıllardır uygulanagelen politikalar ülkemiz tarımını bir uçurumun kenarına getirmiş durumda.

Tarımsal alanda kendine yeterli bir ülke olan, hatta birçok tarımsal ürünü ihraç eden Türkiye, bugün itibariyle buğdayı dahi ithal eder duruma düştü.

Dışa bağımlılık, girdi maliyetlerinin yüksekliği, çiftçi nüfusunun azalması ve yaşlanması, gençlerin tarımı bir meslek alanı olarak tercih etmemesi, tarımsal alanların ranta kurban edilmesinin sonuçları, başta ülkemiz halkları olmak üzere insanlık açısından da büyük bir tehdit oluşturuyor.

Son on yılda ülkemiz çiftçisi Trakya Bölgesi büyüklüğünde bir toprağı ekmekten vazgeçti; çiftçi üretemez duruma getirildi.

Yerel, yadigar tohumlarımızın pek çoğu artık yok ve büyük olasılıkla bir daha olmayacak. Daha çok ürün almak üzere tarım tekelleri tarafından tasarlanan hibrit tohumlar, çeşitliliği ve yerelliği yok ediyor.

Dünya genelinde varlığını iyiden iyiye hissettiren iklim krizi ile gıda krizi aynı tarihsel anda aynı düzlemde buluşuyor.

Sözün özü, kapitalizm insanlık için her gün daha büyük bir felaket haline geliyor.

Kapıdaki Kıtlık, kapitalist üretim ilişkileri içerisine hapsedilen ülkemiz tarımının son yirmi yılda nereden nereye geldiğini irdeleyen bir çalışma. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden toplamda yirmi çiftçi, dertlerini, özlemlerini ve çözüm önerilerini haykırıyorlar Kapıdaki Kıtlık’ta.

Kapıdaki Kıtlık belgeseli dayanışma ile hayata geçirildi:

Besnili Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

S.S. Divriği Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

MoniBostan

Ovacık Doğal

Salkım Kooperatifi

Şana Yaşam Köyü

Urla Kadın Kooperatifi’nin destekleri, katkıları böylesi bir filmin yapılabilmesini mümkün kıldı.

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Burak Yücel-Gül Aslan

Görüntü Yönetmenliği: Ümit Turhan Coşkun-Burak Yücel

Kurgu: Gül Aslan, Mehtap Gülcihan, Burak Yücel, Ümit Turhan Coşkun

Proje Danışmanı: Murat Kapıkıran (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)

Müzik: Cem Erdost İleri-Kerem Ulaş Dönmez (Karoft)

Ses miksaj: Kerem Ulaş Dönmez (Karoft)

Afiş Tasarım: Mehtap Gülcihan-Fatma Gökçek