Gidon Kremer & Kremerata Baltica Konseri: Ankara’da Dünya Çapında Bir Müzik Şöleni

Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:05

Güncelleme: 26.11.2024 - 15:05

Baltıkların Efsanevi Oda Orkestrası: Kremerata Baltica

Avrupa’nın Baltık ülkeleri olan Estonya, Letonya ve Litvanya’nın seçkin müzisyenlerinden oluşan Kremerata Baltica, 1997 yılında Gidon Kremer’in vizyonuyla kuruldu. Bugüne dek 50’den fazla ülkede, 600 şehirde, 1000’den fazla konser gerçekleştiren orkestra, klasik müzik sahnesinde yaratıcı programlama ve ustalıklı icrasıyla büyük bir iz bıraktı. Orkestranın geniş repertuarı, özenle seçilmiş eserleri ve ödüllü kayıtlarıyla tanınıyor. 2015’te Mieczyslaw Weinberg’in eserlerinden oluşan ECM albümüyle Grammy’ye aday gösterilen Kremerata Baltica, Shostakovich’in piyano konçertoları kaydıyla 2016’da ECHO Klassik Ödülü’nü kazandı. 2020 yılında ise Weinberg’in senfonileriyle Gramophone Ödülü’ne layık görüldü.

Maestro Gidon Kremer: Keman Sanatının Zirvesi

Orkestranın kurucusu ve sanat yönetmeni olan Gidon Kremer, klasik müzik dünyasında efsaneleşmiş bir isim. 1967 Brüksel Kraliçe Elisabeth Yarışması’ndan 1970 Çaykovski Yarışması’na kadar birçok prestijli uluslararası ödülün sahibi olan Kremer, kariyeri boyunca yalnızca olağanüstü bir keman virtüözü değil, aynı zamanda genç yeteneklere rehberlik eden bir sanat vizyoneri olarak da tanındı. Kremerata Baltica’yı kurarken, orkestrayı genç ve dinamik müzisyenlerle güçlendiren Kremer, modern ve yenilikçi bir repertuar anlayışıyla öne çıkıyor. Arvo Pärt, Giya Kancheli ve Alexander Raskatov gibi önemli bestecilerin eserlerinin dünya prömiyerlerini gerçekleştiren orkestra, sıradışı sanatsal projeleriyle tanınıyor.

Mozart’tan Piazzolla’ya Zengin Bir Program

Kremerata Baltica’nın Ankara konserinde, klasik müzik repertuarının önde gelen bestecilerinden çağdaş yaratımlara kadar uzanan çok yönlü bir program sunulacak. Programda Wolfgang Amadeus Mozart, Michael Nyman, Viktor Kosenko, Dmitri Shostakovich, Astor Piazzolla, Raminta Šerkšnyte, Franz Schubert ve özel olarak Gidon Kremer ile Kremerata Baltica için bestelenmiş “Başka Bir Kış Gezisi” eserleri seslendirilecek. Bu çeşitlilik, dinleyicilere zengin bir müzik şöleni yaşatacak.

Bir Akşamlık Müzik Yolculuğu

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu etkinlik, hem klasik müziğin geleneksel güzelliklerini hem de yenilikçi yaklaşımlarını bir arada sunacak. Müzikseverler, Gidon Kremer’in önderliğinde Kremerata Baltica’nın eşsiz performansına tanıklık ederken, klasik müziğin sınırlarını aşan bir sanat deneyimi yaşayacaklar.

Bu unutulmaz konseri kaçırmamak için 9 Aralık Pazartesi günü saat 20:00’de CSO ADA Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da yerinizi alın. Gidon Kremer ve Kremerata Baltica, Ankara’da bir kez daha müziğin evrensel gücünü hissettirecek.