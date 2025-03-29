Giresunlular Dünya Tiyatro Günü’nde yürüdü

Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 05:09

İlk olarak Atatürk Meydanı’nda belediye başkanı Fuat Köse, belediye başkan yardımcısı Mehmet Ali Akten, belediye şehir tiyatrosu oyuncuları ve tiyatroseverlerin katıldığı program yapıldı.

Köse, 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında 28. Fevzi Beyazıtoğlu Tiyatro Günleri’nde il dışından konuk tiyatro ekiplerinin Giresun’a gelerek birbirinden güzel oyunlarla sahne alacağını da açıkladı.

Daha sonra, programa katılanlar Gazi Caddesi’ni takip ederek Sokakbaşı mevkisindeki Vahit Sütlaş Sahnesi’ne kadar yürüdü. Burada kısa oyun performansları sergilenmesi, bildiri okunması ve konuşmalarla program son buldu