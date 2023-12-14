'Godot'yu Beklerken' yarın sahneleniyor

Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:24

Güncelleme: 14.12.2023 - 09:24

Ankara Devlet Tiyatrosu, usta yazar Samuel Beckett'in klasikleşmiş eseri "Godot'yu Beklerken" oyununu sahneye taşıyor. Nobel ödüllü Beckett'in derinlikli dünyasına açılan bu oyun, insan varoluşunun karmaşıklıklarını mizahi bir dille anlatarak absürt tiyatro türünün öne çıkan örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Oyun, iki evsiz karakter, Vladimir ve Estragon'un, hiç görmedikleri Godot'yu bekledikleri sıra dışı bir yolculuğu merkeze alıyor. Godot'u beklerken yerine tuhaf karakterlerin gelmesi, oyunun temel dinamiğini oluşturuyor. M.Cem Emüler'in yönetmenliğindeki bu insancıl komedi, izleyicileri varoluşsal sorgulamalara ve derin düşüncelere sevk ediyor.

Godot'nun kimliği ve varlığı, seyirciye bırakılarak her izleyiciye farklı bir yorum kapısı aralanıyor. Beckett'in eseri, geleneksel tiyatro normlarını reddederek insanın yaşamın anlamını arayışını, iletişimsizliğini ve yabancılaşmasını ele alıyor. Anlamın kayboluşu ve çaresizlik, mizahi bir dille işlenerek izleyiciye düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Oyunda yer alan sanatçılar, Özgür Öztürk, Ulaş Ersoy, Orhan Özyiğit ve Koray Alper. Kapalı gişe oynayan bu etkileyici oyun, 15 Aralık Cuma akşamı, saat 20.00'de Büyük Tiyatro'da izlenebilecek. Samuel Beckett'in eserinin yorumlandığı bu oyun, tiyatro tutkunları için unutulmaz bir deneyim vadediyor.