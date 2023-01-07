Gökbulut’tan 'özeleştiri' sergisi: ‘Emeklilikte Saça Takılanlar’

Yayınlanma: 07.01.2023 - 18:51

Güncelleme: 07.01.2023 - 18:51

Toplumsal sorunları ele alan Ankaralı sanatçı Nur Gökbulut’un yakın zamanda çalışılan, orta ve küçük boyutlu, genel olarak karışık tekniğin kullanıldığı 63 resimden oluşan "Emeklilikte Saça Takılanlar" adlı sergisi Ankara Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) sanatseverlerle buluştu.

Gökbulut, serginin felsefesine ilişkin, gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununu temel aldığını belirterek, “Türkiye’de EYT ile yıllardır büyük bir kitle mağdur ediliyor. Bir yandan da İran’da bir saç meselesi var. Saç dediğimiz küçücük, incecik bir şey. Ama anlam olarak çok derin, çok büyük. Ben saçı değerli bulmakla değersiz bulmak arasındaki farkı sorgulamaya çalıştım. Bizim bakış açımız neyse saç o şekilde anlam kazanır. Onun için ‘Emeklilikte Saça Takılanlar’da incecik, güçsüz bir engele takılıp çözülemeyen toplumsal sorunlar hakkında hissettiklerimi ve gördüklerimi aktarmaya çalıştım. Güçlüleri güçsüzlerden ayırıp dışlama yetisini kendinde görenlere bir özeleştiri. Saç teli kadar hükmü olanların manifestosu” değerlendirmesini yaptı.

Açılışına gazetemiz yazarı Üstün Dökmen'in de katıldığı, Cumhuriyet Vakfı yararına yapılan sergi, 19 Ocak’a dek Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de ziyaret edilebilecek.