Gökhan Tüfekçi’nin Solo Sergisi: 'Şeytanımız Bol Olsun'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:38

Güncelleme: 16.01.2025 - 15:38

Gökhan Tüfekçi’nin “Şeytanımız Bol Olsun” isimli solo sergisi, 10 Ocak 2025 tarihinde MeshRu’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi’nde, eşitlikçi ve çoğulcu bir buluşma noktası yaratma hayaliyle Ekim 2024’te kapılarını açan MeshRu, bu kez sanatçı Gökhan Tüfekçi’nin Galeri Siyah-Beyaz iş birliğiyle hayata geçen etkileyici sergisine ev sahipliği yapıyor.

Gökhan Tüfekçi, nam-ı diğer Kara Gözüktü Kaptan, popüler ve arabesk kültüre ait kavramları minyatür sanatı ve sokak sanatıyla harmanlayarak eserlerinde yeniden yorumluyor. Sanatçı, içinde yaşadığı coğrafyanın mitlerini, masallarını ve geçmiş ile günümüzün halk söylencelerini, absürt kavramlarla bir araya getirerek ironik bir anlatım dili yaratıyor.

MİNYATÜR VE SOKAK SANATININ YENİLİKÇİ YORUMU

Tüfekçi, geleneksel minyatür sanatındaki perspektif ve istifleme biçimini kendi üslubuyla ele alıyor. Yoğun renk ve figür kullanımıyla dikkat çeken eserleri, yalnızca tuvallerle sınırlı kalmıyor; mekânın duvarlarını da içine alan geniş ölçekli bir sergi deneyimi sunuyor. Geleneksel resim üslubunun yanı sıra üç boyutlu eserleri ve duvar resimleriyle de izleyiciyi büyülüyor. Sanatçı, sokak jargonundan çocukluk imgelerine, gölge oyunlarından sloganlara kadar uzanan çeşitlilikte eserler üretiyor.

“ŞEYTANIMIZ BOL OLSUN” SERGİSİ MESHRU’DA

Tüfekçi’nin eserleri, hem düşündüren hem de güldüren bir absürt mizah duygusuyla şekilleniyor. Eserlerin sunduğu ironik yaklaşım, izleyiciyi derinlemesine düşünmeye ve eserlerin barındırdığı mesajları keşfetmeye davet ediyor. Sergi, 16 Mart 2025 tarihine kadar MeshRu’da ziyaret edilebilir.

ZİYARET SAATLERİ VE MEKÂN

Sergi, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 11.00-17.00, Cumartesi ve Pazar günleri ise 12.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık. 2024 yılında açılan MeshRu, tarihi Union Française binasında, farklı disiplinlerden sanatçıları ve izleyicileri bir araya getirerek İstanbul’un kültür-sanat hayatına yeni bir soluk getiriyor. Sanatın sınırlarını zorlayan bu sergi, geleneksel ve çağdaş sanatın etkileyici bir buluşması olarak öne çıkıyor.