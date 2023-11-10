“Gönderilmeyen Mektuplar” Bostanlı Suat Taşer Sahnesi’nde

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:45

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:45

Ozan, yazar, tiyatro oyuncusu, yönetmeni, yazarı, eğitimcisi Suat Taşer ölümünün 41. yılında Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle anılacak. Suat Taşer’in eseri olan “Gönderilmeyen Mektuplar” Öykü Tiyatro Topluluğu tarafından Bostanlı Suat Taşer Sahnesi’nde 13 Kasım Pazartesi günü saat 19.30’da sahnelenecek. Oyundan önce Suat Taşer’in kırk yıla yaklaşan sanat yaşamından kesitleri aktaran belgesel gösterilecek. Ücretsiz etkinlik tüm halkın katılımına açık olacak.

SUAT TAŞER’İN ESERİ

"Gönderilmeyen Mektuplar", Ege'nin şirin ve şimdilik çevre açısından işgale az uğramış ilçesi Karaburun'un Karapınar Köyü’nde, 3 arkadaşın; yaşam, insan ve doğa üstüne olan konuşmaları, köydeki bazı ilginç yaşanmışlıklar üzerine Suat Taşer tarafından kurgulanan bir metinden yola çıkılarak Prof.Dr.Murat Tuncay tarafından oyunlaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu Üyesi, Tiyatro Yönetmeni ve oyuncusu Bilgahan Oğuz’un yönettiği oyunda Hilmi Altınkaya, Yücelay Sal, Bilgehan Oğuz oynuyor.

SUAT TAŞER KİMDİR?

1919’da İstanbul Paşabahçe’de doğdu. 1945 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Muhsin Ertuğrul’un yönettiği “Tatbikat Sahnesi”nde göreve başladı. Devlet Tiyatrosu'nun kuruluşunda aktör ve yönetmen olarak emekliliğine kadar çalıştı. Ankara Radyosu’nda beş yıl süreyle spikerlik yaptı. Radyoda çocuk programları hazırladı, Ankara Çankaya Halkevi’nde amatör tiyatro kursları yönetti. 1972-1974 yıllarında İzmir’de S. Günay Akarsu ile birlikte “Merhaba Amatör Tiyatro Topluluğu”nun yöneticiliğini yaptı. Daha sonra Öykü Tiyatro Topluluğu’nu kurdu. 1971’de İzmir’de sahnelediği son oyun olan “Babayiğit” ile birlikte Devlet Tiyatrosu’ndan emekli oldu. İzmir Radyosu’nda Çocuk Saati/Radyo Tiyatrosu programlarının yönetmenliğini yaptı. 1974 yılında Buca Eğitim Enstitüsü’nde ardından Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuyla (1976) bu kurumda dersler verdi. 1978-80 yıllarında İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nü yaptı.Astım hastalığı sonucu 16 Kasım 1982’de İzmir’de yaşama veda etti. Kırk yıla yaklaşan sanat yaşamında otuz üç yapıt verdi.İzmir’de Karşıyaka Açıkhava Tiyatrosu’na ismi verildi. 1984 yılından itibaren E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi’nce anısına Suat Taşer Oyun Ödülü düzenlenmektedir.