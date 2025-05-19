Görev Başında filminin konusu ne? Görev Başında filminin oyuncuları kimler?

Görev Başında filmi konusu ve oyuncuları, hem aksiyon sinemasına ilgi duyanlar hem de heyecanlı bir hikâye arayanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Görev Başında filmi konusu ne? Görev Başında filminin oyuncuları kimler?





GÖREV BAŞINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Görev Başında filminin konusu, görevinden uzaklaştırılmış bir polis memurunun, genç bir kızı kurtarmak için zamanla yarıştığı aksiyon dolu bir hikâyeyi anlatıyor. Film, eski bir dedektif olan Frank Penny'nin, kaçırılan bir çocuğun izini sürerken kuralları çiğnemek zorunda kalmasını ve bu süreçte medya ile iç içe gelişen karmaşık olayları merkezine alıyor.

Frank, polis departmanının prosedürlerini hiçe sayarak olaya tek başına müdahale ederken, olay anbean internetten canlı yayınlanmaya başlar. Bu durum, hem kamuoyu baskısı hem de kişisel vicdan muhasebesiyle mücadele eden Frank'in hikâyesini daha da gerilimli hale getirir.

GÖREV BAŞINDA OYUNCULARI KİMLER?