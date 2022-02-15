Görme engelli ikiz kardeşler Selim-Kerim Altınok'un sanatla iç içe yaşamları

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

Hukukçu, müzisyen, orkestra şefi, besteci, yazar, eğitimci, radyo programcısı, satranç oyuncusu... On parmaklarında on marifet derler ya tam da öyle... Yoğun bir yaşam sürdüren görme engelli ikiz kardeşler Selim-Kerim Altınok’un en büyük amaçları topluma faydalı olmak ve engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yapmak.

Altunok kardeşlerin birçok konserini izledim. Hepsi de birbirinden başarılıydı. Dünya Radyo Günü vesilesiyle Engelsiz Erişim Radyo’da iki yıldır program yapan kardeşler ile sanat üzerine konuştuk.

Kardeşlerin radyo programı yapmaları yeni değil. İlk programlarını 2008 yılında yapan iki kardeş, farklı kanallarda ama hiç ara vermeden sürdürüyorlar radyo yayıncılığını.

Selim Altunok, “Aslında çocukluğumuzdan beri radyo, dinleyici olarak hep hayatımızda oldu. Evin içinde, odadan odaya, elimizde küçük bir pilli radyo ile dolaşırdık. Gece de başucumuzda olurdu radyo. Bizim için bilgi kaynağıydı. Sanatı, tiyatroyu, müziği oradan takip ederdik. Arkası Yarınlar, Radyo Tiyatroları vazgeçilmezimizdi” diyor.

Kerim Altunok ekliyor: “Tabii o zamanlar tek kanal vardı (TRT). Özel radyolar çıkınca çok sevinmiştik. Yine de Radyo 3'ü, yani klasik müzik yayını yapan TRT kanalını izlemeyi hiç bırakmadık.”

Bu sevgi onları zamanla radyo programcılığına yöneltmiş.

Selim Altunok, “Program yapma amacımız, bilgilerimizi başkalarıyla paylaşma isteğiydi sanırız. Müzisyen de olduğumuz için, radyoda canlı müzik yapma düşüncesi cazip geldi bize” diyor.

YELPAZE, PAZAR GECELERİ

Şu anda sürdürdükleri programın adı “Yelpaze”, 15 günde bir pazar geceleri saat 21.00’de canlı yayımlanıyor. Başta klasik Batı müziği olmak üzere, farklı türlerden seçtikleri örnekleri çalıyorlar. Canlı yayında, dinleyenlerden gelen mesajlara göre interaktif bir program yapıyorlar. “Yelpaze”de kitap köşesi de var. Genellikle geçen iki hafta içinde okudukları kitaplardan bahsediyor, kendi yorumlarını paylaşıyorlar. Dinleyenlerin kitap önerilerine de yer verdikleri her programın bir parlayan yıldızı oluyor.

Bu hafta 20. yüzyılın büyük keman virtüözlerinden David Oistrakh'ı anlattılar. Oistrakh'ın icraları üzerine yaptıkları yorumlar başlı başına bir kitap niteliğindeydi.

Selim Altunok, “Bizim için aslında sadece 13 Şubat değil, her gün Dünya Radyo Günü. Kitap okumadan, radyo dinlemeden bir günümüz geçmiyor. Özellikle bir şeyler okumak için erken uyanıyoruz. Zira gün içinde okumaya konsantre olmak zor, başka uğraşılar devreye giriyor” diye yakınıyor.

SAHNEDE 35 YIL

Kardeşler, müzisyen olarak ise 1987 yılından beri sahnelerde. Yaklaşık 35 yıl. Eğitimlerini İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Batı şan bölümünde tamamlayan kardeşler, Timur Selçuk ile armoni çalıştılar. Enstrüman çalmayı ise çeşitli kurslara giderek öğrenmişler. Selim mandolin, Kerim ise gitar çalıyor. Beste yapıyorlar ve “Yaşadıkça” adlı bir müzik albümleri var. Koro ve orkestralar kurdular. Halen “Engelsiz Orkestra”nın şefliğini yürütüyorlar. Pandemi döneminde ne yazık ki konserleri aksadı, uzun süredir canlı olarak dinleyemedik ama bu süreçte, online kayıtlara ağırlık veren Altunoklar’ın bir YouTube kanalı var. (https.//www.youtube.com/channel/UC7hOIpuGNv_fYV6EtS1cIbw)

Kerim Altunok, “Evdeki stüdyomuzda kaydettiğimiz müzikleri online kanalımızda paylaşıyoruz. Müzik hayatımızın merkezinde duruyor. Daha çok beste yapmak ve müziğimizi paylaşmak amacımız. Salonlarda insanlarla birlikte olmayı, konser vermeyi, dinleyenlerin sıcaklığını, alkışını karşımızda hissetmeyi çok özledik. Biz hayatı seviyoruz. Evde de olsak asla boş durmuyoruz. Sesli kitaplar okumak, kendi kurduğumuz Bakırköy Kitap Kulübü'nde online söyleşiler yapmak uğraşılarımızdan sadece birkaçı. Radyo programlarını da evimizden yapıyoruz. Engelsiz Erişim Radyo bir internet radyosu. Yaptığımız her program bize bir şeyler öğretiyor” diye heyecanla anlatıyor.

Aynı zamanda milli satranç sporcusu olan kardeşler, Türkiye Görme Engelliler Milli Takımı oyuncuları. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası dereceleri var. Yaklaşık 10 ülkede Türkiye'yi temsilen satranç turnuvalarına katıldılar. Selim Altunok'un dünya şampiyonu Anatoli Karpov ile bir çoğul maçta (simultane) da beraberliği var. Pandemi satranç turnuvalarını da etkiledi, tümü online yani bilgisayardan oynanmaya başladı. Şimdi yeni yeni yüz yüze turnuvalar yapılıyor.

Selim ve Kerim Altunok, “Satrançta hedefimiz, yeni turnuvalar, şampiyonluklar ve daha önemlisi yeni satranç dostlukları elde etmek” diyor.