Grammy ödüllü ünlü trompet sanatçısı Chris Botti, kendi topluluğu ile ilk defa Ankara’da
Caz müzisyenlerinden, Grammy ödüllü ünlü trompet sanatçısı Chris Botti, kendi topluluğu ile ilk defa Ankara’da sahne alacak. CSO ADA ANKARA’da gerçekleşecek konser 31 Ekim tarihinde gerçekleşecek.
1962 yılında Oregon’da dünyaya gelen Botti trompet ile 10 yaşında tanıştı. Amerika’nın en prestijli müzik okullarından birisi olan Indiana Üniversitesi’nde uzman hocalar denetiminde okuyan sanatçı, mezun olduktan sonra Arif Mardin gibi prodüktörlerin yönlendirmesi ile bir anda pop-caz kulvarında sık sık görmeye alıştığımız bir şahsiyet oldu. Sanatçı, minimalist doğaçlama yeteneği ve sahne duruşu ile sürekli Miles Davis ve Chet Baker ile kıyaslandı.
Yeni bir caz kişiliği yaratma hırsında olmayan sanatçı yakaladığı formül ile caz-pop listelerinde sık sık yer almayı başardı.
UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA ANKARA’DA
İlk solo albümü olan “First Wish”i 1995 yılında yayınlayan Chris Botti, bugüne kadar toplam 10 albüm yayınladı. Üç albümü birden Billboard Caz Albümleri listesine 1 numaradan giriş yapan Chris Botti’nin bugüne dek canlı kayıt ve performans yaptığı sanatçıların arasında Frank Sinatra, Sting, Josh Groban, Andrea Bocelli, Paul Simon, Joshua Bell, Joni Mitchell, John Mayer, Michael Buble ve Aerosmith’in vokalisti Steven Tyler yer alıyor.
Chris Botti çok uzun bir aradan sonra ilk defa Ankara’da CSO Ada sahnesine 31 Ekim’de konuk oluyor.
Chris Botti - Trompet
Lee Pearson - Davul
Leonardo Amuedo - Gitar
Holger Marjamaa - Piyano
Chad LB - Saksafon
Reggie Hamilton - Kontrbas
Lucia Micarelli - Viyolin
Sy Smith - Vokal
Veronica Swift - Vokal
Jonathan Johnson - Vokal
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