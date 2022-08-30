Grip filminin konusu nedir? Grip filminin oyuncuları kimlerdir? Grip filminin IMDb puanı kaçtır?

30 Ağustos 2022 Salı, 15:36

Yeong-jong Lee ve Kim Sung-soo'nun senaristliğini yapmış olduğu Grip filminin başrollerinde Jang Hyuk ve Soo Ae yer almaktadır. 14 Ağustos 2013 yılında vizyona giren Grip filminin süresi 2 saat 1 dakikadır.

GRİP FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sebebi belli olmayan bir salgın şehri etkisi altına almakta ve büyük yıkımlara neden olmaktadır. Hastalığın bulaştığı insanlar ise 36 saat içinde ölmektedir. Oluşan kaos ortamında birlikte çalışan bir doktor ve bir itfaiyeci durumu toparlayabilecek midir?

GRİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Soo Ae

Jang Hyuk

Ma Dong Seok

Park Min

Hae Jin

Lester Avan

Lee Hee

GRİP FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.6 olarak karşımıza çıkmaktadır.