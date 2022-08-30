Grip filminin konusu nedir? Grip filminin oyuncuları kimlerdir? Grip filminin IMDb puanı kaçtır?
Orijinal adı Gamgi olan Güney Kore yapımı film, dram ve gerilim türündedir. Kim Sung-su'nun yönetmenliğini yapmış olduğu Grip filmi, televizyon ekranlarında sık sık sinemaseverler ile buluşmaktadır. Peki, Grip filminin konusu nedir? Grip filminin oyuncuları kimlerdir? Grip filminin IMDb puanı kaçtır?
Yeong-jong Lee ve Kim Sung-soo'nun senaristliğini yapmış olduğu Grip filminin başrollerinde Jang Hyuk ve Soo Ae yer almaktadır. 14 Ağustos 2013 yılında vizyona giren Grip filminin süresi 2 saat 1 dakikadır.
GRİP FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sebebi belli olmayan bir salgın şehri etkisi altına almakta ve büyük yıkımlara neden olmaktadır. Hastalığın bulaştığı insanlar ise 36 saat içinde ölmektedir. Oluşan kaos ortamında birlikte çalışan bir doktor ve bir itfaiyeci durumu toparlayabilecek midir?
GRİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Soo Ae
Jang Hyuk
Ma Dong Seok
Park Min
Hae Jin
Lester Avan
Lee Hee
GRİP FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 6.6 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- Bilet var koltuk yok
- Hakim ve savcılar için 'AKP' iddiası
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı
- Sedat Peker MEB’in Nesrin’ine uzandı
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Kapatıyor!
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Öve öve bitiremedi: Ben böylesini görmedim...
- Erdoğan sloganları atıldı!