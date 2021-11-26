Gucci ailesinin skandalları beyazperdede

26 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Sinema salonlarında bu hafta 3’ü yerli 11 film vizyona girecek. Bunlar arasında en dikkat çekici film “Gucci Ailesi”. Oscarlı oyuncular Al Pacino, Jared Leto ve Lady Gaga ile birlikte Adam Driver ve Salma Hayek’in de yer aldığı filmin yönetmeni Ridley Scott. Film, moda devi Gucci ailesinin 1980’li yıllardaki iç anlaşmazlıklarını ve 1995 yılında Maurizio Gucci’nin öldürülmesine varan skandalları konu ediniyor. Roberto Bentivegna ve Becky Johnston senaryosunu yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Dariusz Wolski yaptı.

GUY RİTCHİE’NİN YENİ FİLMİ

Ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin yönettiği ve başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı “İntikam Vakti” filmi de vizyona girdi. Film; oğlunun katilini bulabilmek için büyük miktarlarda nakit para taşımacılığı yapan bir firmada işe başlayan gizemli bir adamın kişisel intikam mücadelesini anlatıyor. Gerilim ve aksiyon türündeki filmin senaryosu Ivan Atkinson, Guy Ritchie, Marn Davies ve Eric Besnard imzası taşıyor.

Vizyona giren diğer filmler şöyle: “Sen Ben Lenin”, “Aylak Takımı”, “Aslan Yürek”, “İstanbul Bahçesi”, “Seans”, “Şeytanın Bilinmeyen Hikâyesi”, “Azra”, “My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission”, “Enkanto: Sihirli Dünya.”