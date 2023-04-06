Guinness Rekorlar Kitabına girecekti...‘Cennetin Hediyesi’ enkaz altında kaldı!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:03

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:03

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini en çok vuran illerden olan Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli’nin eserleri göçük altında kaldı.

Hüzmeli topladığı 500 bin doğal taş ve zeytin çekirdeğinden yaptığı “Cennet’in Hediyesi” deprem felaketinden önce Antakya Belediyesi’nin Cumhuriyet Kültür Merkezinde sergilenmek üzere teslim etti. Eser deprem felaketi sonrası enkaz altında kaldı. Büyük emeklerle hazırladığı eserini göçük altından kurtarmak isteyen sanatçı ve belediye yetkilileri, AFAD ve valilik onayı bekliyor.

GUİNNESS REKORLAR KİTABINI HEDEFLİYORDU

Çocukluğundan bu yana mozaik sanatıyla ilgilendiğini belirten sanatçı Menel Hüzmeli, “Cennetin Hediyesi” ismini verdiği eserinin 1 ton ağırlığında ve 1 metre 65 santim boyutunda üç boyutlu bir çalışma olduğunu söyledi. Antakya Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi’ndeki sergide büyük beğeni toplayan eseri için sanatçı deprem öncesi Guinness rekorlar kitabına başvurmayı hedefliyordu. Devasa zeytin ağacı tasfiriyle Hatay’ın barış atmosferini yansıtan eser, bolluk, bereket ve cennet meyvesini simgeliyor.

“BARIŞI VE KARDEŞLİĞİ ANLATMAK İÇİN”

Sanatçı Menel Hüzmeli, Hatay’ın çok özel bir kent olduğunu belirterek, “birçok din ve mezhebin arasında kardeşçe yaşanan Hatay’da, bu eserimi yaparken kardeşlik kentini anlatmak için barışın simgesi zeytin ağacını seçtim.” diye konuştu. Hüzmeli, eserlerin tasarımında gerçek zeytin çekirdekleri de kullandığını ifade ederek, 1 metre 45 santim enindeki mozaiğin en özel çalışmalarından biri olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz hafta Beyoğlu sanat galerisinde depremzede sanatçıların bir araya getirildiği, İstanbul Beyoğlu Belediyesini tarafından tertiplenen ve Esmer Erdem’in küratörlüğünü yaptığı, bir sergi açıldı. Mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli de sergide depremden kurtarabildiği az sayıda eseriyle, sergiye renk kattı. Şimdi ise “Cennetin Hediyesi” adlı eseri için yetkililerin sesini duymasını ve eserin göçük altından kurtarılmasını istiyor.