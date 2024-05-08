Gülşen, 12 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da!
Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülşen, 12 Mayıs Pazar günü Volkswagen Arena'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
Türkçe pop müziğin pek çok vazgeçilmez şarkısında imzası bulunan Gülşen, Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde İstanbullu sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Güçlü sesi ve zengin repertuvarının yanı sıra göz alıcı sahne performansıyla da beğeni toplayan sanatçı, sevilen şarkıları ve düşmeyen enerjisi ile İstanbullulara unutulmayacak bir akşam yaşatacak.
12 Mayıs Pazar akşamı New Generation organizasyonu ile Volkswagen Arena’nın sıra dışı atmosferinde gerçekleşecek bu unutulmayacak gecenin biletlerine Biletix, Passo, Bubilet ve Biletino üzerinden ulaşabilirsiniz.
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