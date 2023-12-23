Gülseren Südor’un retrospektif sergisi, İBB Metrohan’da izleyiciyle buluştu: 60 yıllık yolculuk...

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:00

Sanatçı kişisel, özel koleksiyonlarda yer alan 170’e yakın eserini izleyicinin beğenisine sunuyor. Küratörlüğünü Telga Südor Mendi’nin üstlendiği sergi, küratöryel kurguda toplam yedi tarihsel döneme ayrılıyor.

TARİHİN KATMANLARI...

Südor, “60 yıllık sanat yolcuğumla izleyicilerin karşısına çıkarken bir sanatçıyı şöyle tanımlayabilirim” diyor ve ekliyor: “Bir sanatçı sanat hakkında ne kadar araştırma, geliştirme yaparsa yapsın bu sonsuz bilgiyi bilmediğini bilendir. Bilginin sonsuz kaynağında kendi varoluşumu ararken bireysel tarihin katmanlarını ve yaşadığım dönemin tarih katmanlarını aynı anda soyar ve edindiğim bilgileri harmanlayarak kaydederek resmederim hep. Hayatım boyunca her gün her şeyi kaydederim, bunu bir antrenman gibi görürüm.”

Sergi, aile koleksiyonu başta olmak üzere özel koleksiyonlarda yer alan orijinal eserlerden oluşan kapsamlı bir seçkiyi izleyiciyle buluşturuyor.

Serginin küratörü Mendi ile çalışırken Metrohan’ın retrospektif sergi için kullanılacağını öğrendiklerinde çok mutlu olduğunu söyleyen Südor şu görüşlerini dile getiriyor: “Küratör serginin ana izleğinin binanın yapısından ve tarihsel katmanlarından, dolayısıyla Osmanlı’dan Cumhuriyetin 100. yılına kadar tarihe tanıklık etmesinden dolayı benim bir tür tarih kayıtçılığımla çok uyuşacağını söyleyerek, değişik odaları benim yapıtlarımı belli dönemlere bölerek kullandı.”

Küratörün, kendisini bireysel ve yakın toplumsal tarihinin ‘Kayıt defteri’ olarak nitelediğini belirtiyor. Südor, “Her zaman kronolojik olmasa da bireysel tarihimde etkilendiğim, yakın tarihin toplumsal ve siyasal olaylarını, kendi deneyimlerim ve duygularımla harmanlanmış şekilde resmederek yani kaydederek bir görsel olarak sunduğumu görebilirsiniz (ana temanın kadın olması kaydı ile)” diyor. Sergi 18 Şubat’a kadar görülebilir.

CUMHURİYET SANATÇISI

Altmış yıllık sanat hayatında Cumhuriyetin altmış yıllık gelişimine de tanıklık etmiş Südor, zamanın getirdikleri ve bireysel katmanlarını işliyor. Südor aynı zamanda eserlerinde kadınlık, kadın olma ve dönüşen kadınlık rolleri üzerine düşünüyor ve üretiyor. Südor, “Kayıtlarımda katmanlar iç içe geçmiş kimi zaman belirgin kimi zaman ayrışmıştır, şeffaf ve çıplak bir biçimde ancak fantastik ve metaforik bir anlatımla karşınızda olmayı hedefledim her zaman. 60 yıllık sanat yolculuğumdaki bireysel ve yakın tarihin katmanlarını rahatça görebilir izleyici. Bir Cumhuriyet sanatçısı olarak 100. yılda anılmak beni çok onurlandırdı. Yurtiçi ve dışında birçok ödül aldım, müzelerde yapıtlarım mevcut ama hiçbiri beni bu kadar onurlandırmadı. Yaşamım boyunca Atatürk’ün gösterdiği yolda ve kadınlara dair umudunu yerine getirmek için çalıştığıma inanıyorum yürekten” diyor.





