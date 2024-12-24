"Gülsin Onay" Piyano Festivali Yarışma başvuruları sürüyor

Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:05

Güncelleme: 24.12.2024 - 13:07

2025 ADS Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması, 22-25 Mayıs tarihleri arasında İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Aylar öncesinden yoğun başvuru alan bu prestijli yarışma, 2025 yılında daha da fazla katılımla sanat dolu anlara sahne olacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Gülsin Onay" Piyano Festivali ve Yarışmasına her yaş grubundan başvuruların alındığı festivalde aynı zamanda dünyaca ünlü piyanistler Gülsin Onay, Sontraud Speidel, Antonio Di Cristofano ve İris Şentürker ilk kez Türkiye’de aynı sahneyi paylaşacak.

Dinleyicilere bir resital sunacak bu virtüözler, festival boyunca genç piyanistlere birebir dersler vererek onlara rehberlik edecek. Katılımcılar için aynı zamanda bir sanat eğitimi fırsatı sunulacak. Festival üçüncü yılında, resitaller, yarışmalar, ustalık sınıfları masterclass programlarıyla zenginleşiyor. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerden birebir dersler alacak, dinleyiciler ise sahnede sanatçıların performanslarını izleme şansı bulacak.

4 DÜNYA VİRTÜÖZÜ SAHNEDE

Devlet sanatçısı Gülsin Onay, Prof. Sontraud Speidel, Prof. Antonio Di Cristofano ve İris Şentürker unutulmaz bir konser ile sevenleri ile buluşacak. Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise 24 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da devlet sanatçısı Gülsin Onay’ın oğlu Erkin Onay ile birlikte sahnede olacağı resital olacak.

FESTİVAL, HER YAŞ VE SEVİYEDEN PİYANİSTE AÇIK

Uluslararası alanda tanınmış jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek yarışmada profesyonel piyanistler ve genç yetenekler aynı sahnede buluşarak büyük bir deneyim yaşayacak. Yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Mart 2025. Ancak, kontenjanın dolması durumunda başvuruların daha erken kapanabileceği belirtiliyor. Festivalin önemli bir parçası olan Masterclass eğitimleri, piyanistlere birebir ders alma fırsatı sunuyor. Gülsin Onay, Sontraud Speidel, Antonio Di Cristofano ve İris Şentürker’in birebir vereceği dersler, katılımcılara unutulmaz bir deneyim kazandıracak. Eğitimlerin sonunda tüm katılımcılara imzalı sertifikalar takdim edilecek.

340 BİN TL DEĞERİNDE ÖDÜL

Festival kapsamında 6-9, 10-13, 14-17 ve 18-22 yaş aralığında dört ayrı yarışma kategorisi bulunuyor. Her kategoride ilk üçe giren piyanistler ödüllendirilecek ve toplamda 340 bin TL değerinde ödül dağıtılacak.