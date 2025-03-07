Gülsin Onay’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel piyano resitali

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:43

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:43

Türk kadınını dünya çapında temsil eden dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iş birliğiyle düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ankaralılar ile buluşacak.

Saat 16.00’da Gençlik Parkı Büyük Sahne’de gerçekleşecek ücretsiz etkinliğe ilişkin konuşan Onay, “Kadınların toplumdaki yeri ve önemi, her geçen gün daha fazla anlaşılsa da, hala pek çok zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Bu özel günde, kadınların sesinin daha güçlü bir şekilde duyulması gerekliliğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ülkemizde şiddet mağduru kadınların sayısının azalması, her birimizin sorumluluğudur. Şiddetin tamamen ortadan kalkması, toplumumuzun huzur ve refahı için elzemdir.

Aynı zamanda, genç kızlarımızın en güzel şekilde eğitilmeleri, geleceğimizin teminatı olan bireyler olarak yetişmeleri için bir öncelik olmalıdır. Eğitim, her bireyin sahip olması gereken en önemli haklardan biridir ve bu hakka erişim, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır” dedi.