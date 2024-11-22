Gülsin Onay’dan Macaristan’da 100 Yıllık Dostluk Konseri

Yayınlanma: 22.11.2024 - 18:22

Güncelleme: 22.11.2024 - 18:22

Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. Yıldönümü nedeniyle iki ülkede karşılıklı düzenlenen "Kültür Yılı" etkinlikleri, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ın Budapeşte'de vereceği konser, resital ve marterclasslarla devam ediyor.

Onay, kutlamalar çerçevesinde yarın şef István Várdai'nin yönettiği Franz Liszt Oda Orkestrasi eşliğinde Wolfgang Amadeus Mozart'ın 12 numaralı A major K 414 piyano konçertosunu seslendirecek. Ünlü sanatçı, 26 Kasım'da da Liszt Akademisi Solti Hall'da, hocası Ahmet Adnan Saygun ile Saygun'un da yakın dostu ünlü Macar besteci Béla Bartók'un eserlerini icra edeceği bir resital verecek. Resitalde ayrıca Haydn, Liszt ve Chopin'in de eserlerini icra edecek olan Gülsin Onay, 27 ve 28 Kasım'da Liszt Akademisi'ndeki masterclasslarında da Macaristan'ın genç piyanistleri ile buluşacak ve Türkiye'ye dönecek.

Müzik yaşamına "Harika Çocuk" olarak adım atan Gülsin Onay, 12 yaşında Ahmet Adnan Saygun ile çalışmaya başlamış, bu hoca-öğrenci ilişkisi Saygun'un son nefesine kadar devam etmişti. Saygun'un kendisi için kişisel ve müzikal açıdan büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Onay, Béla Bartók'un eskiz eserlerini de "esprili, muzip ve insanı gülümseten" eserler olarak değerlendiriyor.

Béla Bartók, 1936 sonbaharında Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'da ve Ankara'da kısa bir süre geçirdikten sonra Adnan Saygun ile Anadolu'yu dolaşmıştı. İki besteci birlikte Türk halk müziği üzerine derleme çalışmaları yapmış ve aralarında derin bir dostluk gelişmişti.

KÜLTÜREL BAĞLAR MÜZİKLE GÜÇLENİYOR

Gülsin Onay, Türkiye ve Macaristan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle böylesi yoğun bir program içinde Budapeşte’de bulunmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğunu belirterek, “Konserde, hocam Adnan Saygun’un Bela Bartók ile olan dostluğunun izlerini ve müzikal mirasını paylaşacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Solti Hall’da gerçekleşecek bu konser, Türk ve Macar kültürel bağlarını müzikle buluşturacak. Türkiye’ye döndükten sonra da 6 Aralık Piyanistler Günü için, İstanbul’da gerçekleşecek büyük bir program için yoğun bir hazırlık sürecine gireceğim” dedi.

Türkiye ile Macaristan arasında 18 Aralık 1923'te imzalanan Dostluk Antlaşması, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra yeni Türk devletinin Türkiye Cumhuriyeti ismiyle imzaladığı ve yürürlüğe giren ilk antlaşmaydı. O dönem krallık rejimiyle idare edilen Macaristan ise başka bir devletle, ikili olarak ilk defa Türkiye Cumhuriyeti ile bir dostluk antlaşması imzalamıştı. Bu yüzden bir asırlık dostluk, iki ülke açısından da büyük önem taşıyor.



