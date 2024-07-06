Gümüşlük Akademisi Vakfı Felsefe Günleri Başlıyor

Yayınlanma: 06.07.2024 - 13:05

Güncelleme: 06.07.2024 - 13:06

Gümüşlük Akademisi Vakfı, bu yıl da felsefe severleri bir araya getirecek bir etkinliğe imza atıyor. Felsefe Günleri kapsamında, 9-13 Temmuz tarihleri arasında birbirinden değerli konuşmacılar, felsefenin farklı alanlarına dair seminerler verecek. Etkinlik, toplum, doğa, yasa, sanat ve dünya gibi konuları ele alarak katılımcılara zengin bir düşünsel deneyim sunmayı hedefliyor. Etkinlik, Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına düzenleniyor ve felsefeye ilgi duyan herkesi davet ediyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

9 Temmuz, 11:00 - 13:00

Sınıf Nedir? Eşitlikçi Toplumlardan Geleceğin Toplumlarına

Melda Yaman

Melda Yaman, sınıf kavramını ve sınıf ilişkilerinin tarihsel gelişimini ele alacağı bu seminerde, eşitlikçi toplumlardan günümüz toplumlarına kadar sınıf ilişkilerinin izini sürecek. Sınıflı toplumların oluşumu, kapitalist toplumlarda sınıf ilişkileri ve sınıfsız bir toplum tahayyülü gibi konular üzerine derinlemesine bir tartışma gerçekleştirecek.

10 Temmuz, 11:00 - 13:00

Doğa Nedir? İnsansız Doğa Fikrine Karşı: Arne Naess ve Baptiste Morizot Üzerine

Gaye Çankaya Eksen

Gaye Çankaya Eksen, doğa kavramını ve insan-doğa ilişkisini yeniden düşünmeye davet ediyor. Arne Naess ve Baptiste Morizot'un görüşlerinden yola çıkarak, doğanın insansız bir gerçeklik olarak değil, insan dahil tüm tekilliklerin birlikte varoluşunu ifade eden bir alan olarak ele alınmasının gerekliliğini tartışacak.

11 Temmuz, 11:00 - 13:00

Yasa Nedir? Yasa, Özgürlük ve Kurumlar

M. Ertan Kardeş

M. Ertan Kardeş, yasa kavramını iki eksende ele alacak: yasanın kolektif ve bireysel özgürlüğü gerçekleştirme fikri ile yasanın güçle ilişkisi. Jean-Jacques Rousseau ve Blaise Pascal'ın görüşlerinden hareketle, yasaların adalet ve meşruluk üretimindeki rolünü ve kurumların bu süreçteki merkezi işlevini inceleyecek.

12 Temmuz, 11:00 - 13:00

Sanat Nedir? Modern Dünyada Sanatın İşlevi

Ömer Behiç Albayrak

Ömer Behiç Albayrak, sanatın modern dünyadaki işlevini tartışacak. 18. ve 19. yüzyıl Alman düşüncesi üzerinden, Winckelmann'dan Hegel'e kadar sanatın aşkınlıkla ilişkisini ve estetik teorisini ele alarak, 20. yüzyıl felsefesinin önemli iki hattının (Heidegger ve Eleştirel Teori) temellerini aydınlatacak.

13 Temmuz, 11:00 - 13:00

Dünya Nedir? Bilincin Dünya İle Karşılaşması

Türker Armaner

Türker Armaner, insanın dünyayı kavramaya yönelik çabalarını inceleyecek. Toplumsal sınıflar, adalet ve yasa düşüncesi, doğayla karşılaşma ve sanat formlarında dünya temsili gibi konular üzerinden bilincin dünya ile karşılaştığında uğradığı dönüşümleri tartışacak.