Güney Dinç'in yeni kitabı raflarda

Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:49

Güncelleme: 06.05.2024 - 16:49

İzmirli hukukçu, yazar ve insan hakları savunucusu Güney Dinç’in arşivinde bulunan "Sevgi Tutsağı" adlı roman raflardaki yerini aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları/ İzelman A.Ş. tarafından yayımlanan eserin genel yayın yönetmenliğini Raşit Çavaş yaptı.

Ekim 2015’te aramızdan ayrılan Dinç’in Cumhuriyet Kitapları’nda "Lütfiye ve Komşusu", "Duvardaki Örümcek" ve "Amastris Üşümesin" adlı üç kitabı yayımlanmıştı.

GÜNEY DİNÇ KİMDİR?

1936’da İzmir’de doğan Güney Dinç, Karşıyaka Lisesi’nden sonra 1958’de İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Öğrencilik yıllarının ürünleri olan şiir, öykü ve denemeleri yazan Din, 1964-1970 yılları arasında Türkiye İşçi Partisi’nin Karşıyaka İlçe Başkanlığı, İzmir İl Başkanlığı ve Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. TİP’in Ege’deki örgütlenme ve seçim çalışmalarına katıldı. 1967 seçimlerinde İzmir İl Genel Meclisi Üyesi seçildi. 12 Mart Darbesi’nden sonra TCK 141/1. maddeye aykırılık savıyla tutuklanan Dinç, 12 Eylül Darbesi’nden sonra da İzmir Barosu Başkanlığı’na seçildi. 1984-1989 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulunan yazar, 1983 yılından itibaren Aziz Nesin’in öncülüğünde gelişen Anayasa ve Demokrasi Kurultayları gibi bir dizi etkinliğe katıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin her yıl yinelenen “Hukuk Mücadelesi’nde Emek Ödülü”, 1998 yılında Güney Dinç’e verildi. Aynı yıl İzmir Barosu Yönetim Kurulu,Avukat Güney Dinç’in, insan hakları hukukunun gelişimine katkıları nedeniyle özel olarak ödüllendirilmelerini kararlaştırdı.

Türkiye Barolar Birliği’nin 2002 yılında kurduğu “İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Bilim ve Danışma Kurulu ile Yürütme Kurulu üyeliklerinde görevlendirilen Dinç, 2013 yılında gerçekleşen TBB Genel Kurulu'na kadar bu görevini sürdürmüştür. Dinç ayrıca Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı’nın (TİHAK) kurucu üyesidir.